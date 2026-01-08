Κως: Ακυβερνησία πλοίου τουρκικής σημαίας λόγω μηχανικής βλάβης – Επιχείρηση του λιμενικού υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση παροχής βοήθειας σε πλοίο τουρκικής σημαίας, το οποίο έχει τεθεί σε κατάσταση ακυβερνησίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κω, λόγω μηχανικής βλάβης, με πέντε επιβαίνοντες να βρίσκονται πάνω σε αυτό, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει σπεύσει ήδη παραπλέον πλοίο, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε νότια του νησιού, όταν το πλοίο ακινητοποιήθηκε εξαιτίας προβλήματος στη μηχανή. Οι επιβαίνοντες ενημέρωσαν άμεσα τις λιμενικές αρχές, οι οποίες ενεργοποίησαν σχέδιο παροχής βοήθειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πλοίου και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό.

Στην περιοχή παραμένει παραπλέον πλοίο, το οποίο παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού κατευθύνεται στο σημείο για τη συνδρομή και τη συνολική διαχείριση του συμβάντος. Οι αρχές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ, συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή από όλα τα εμπλεκόμενα σκάφη.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τραυματισμός ούτε άμεσος κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. Το Λιμενικό Σώμα παραμένει σε επιφυλακή, έως ότου αποκατασταθεί η μηχανική βλάβη ή το πλοίο ρυμουλκηθεί με ασφάλεια σε κατάλληλο σημείο.