Γιατί οι ΗΠΑ έκαναν ρεσάλτο σε δύο τάνκερ στον Ατλαντικό – Οι αμερικανικές αιτιάσεις, η βρετανική βοήθεια και η χαλαρή αντίδραση της Μόσχας

Λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσχεση του τάνκερ Bella 1 που μετονομάστηκε σε Marinera, έδωσε την Τετάρτη η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Πάμ Μπόντι, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αμερικανική ενέργεια θεωρήθηκε εξόχως σοβαρή γιατί η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι το πλοίο τελούσε υπό την προστασία του στόλου της, γεγονός που έφερνε για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο αντιμέτωπες αμερικανικές και ρωσικές δυνάμεις.

Όπως έγραψε η Μπόντι οι ΗΠΑ εκτέλεσαν ένταλμα κατάσχεσης για το πλοίο ήταν «υπεύθυνο για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν που υπόκεινται σε κυρώσεις», είπε.

Το πετρελαιοφόρο ταυτοποιήθηκε από τις ΗΠΑ «για τον ρόλο του σε ένα δίκτυο αποφυγής κυρώσεων που ήταν υπεύθυνο για την υποστήριξη ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων», πρόσθεσε η Μπόντι.

Τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να αποφύγουν τη σύλληψη, αλλά τώρα «βρίσκονται υπό πλήρη έρευνα και θα ασκηθούν ποινικές διώξεις εναντίον όλων των ενόχων» ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής τους με τις εντολές της Ακτοφυλακής, δήλωσε η Μπόντι.

Καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρακολουθούν άλλα πλοία, η Αμερικανίδα υπουργός προειδοποίησε ότι τα πληρώματα άλλων δεξαμενόπλοιων που έχουν υποστεί κυρώσεις θα αντιμετωπίσουν πιθανή δίωξη εάν δεν «υπακούσουν στις οδηγίες» της Ακτοφυλακής ή άλλων ομοσπονδιακών αξιωματούχων.

Λίγο αργότερα, το πλοίο εμφανίστηκε στο επίσημο μητρώο πλοίων της Ρωσίας με ένα νέο όνομα — το Marinera. Η Ρωσία υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα τον περασμένο μήνα, ζητώντας από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη του πλοίου.

Η αντίδρασή της Μόσχας στην κατάσχεση ήταν μάλλον χαλαρή. Το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι όσοι από το πλήρωμα είναι Ρώσοι υπήκοοι.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη ενός άλλου σκάφους, στην Καραϊβική, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάχη της κατά του σκιώδους στόλου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, χώρα με τεράστια αποθέματα πετρελαίου, των οποίων η Ουάσιγκτον θέλει να πάρει τον έλεγχο.

JUST IN: The United States has seized two “ghost fleet” tanker ships including a Russian-flagged tanker linked to Venezuela following a multi-week long pursuit. “In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two… pic.twitter.com/e0vSMXrYPZ — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που διεξήγαγαν το πρωί της Τετάρτης μεταξύ της Ισλανδίας και της Σκωτίας, μέλη της αμερικανικής ακτοφυλακής αναχαίτισαν ένα τάνκερ με άδειες δεξαμενές, το οποίο καταδίωκαν από την 21η Δεκεμβρίου.

Σε ανάρτηση στο X, η Αμερικανική (στρατιωτική) Διοίκηση Ευρώπης ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνέλαβε το πλοίο, για παραβίαση κυρώσεων των ΗΠΑ.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Reuters, δήλωσαν ότι η σημερινή επιχείρηση διεξαγόταν από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέδραμαν αρχικά στην επιχείρηση, όμως αποχώρησαν από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο της Ακτοφυλακής, είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Επιπλέον, η αμερικανική επιχείρηση είχε τη στήριξη της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας και ενός εκ των στρατιωτικών σκαφών της, κάτι που σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι ήταν μέρος των «προσπαθειών παγκοσμίως για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά της παράκαμψης των κυρώσεων».

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας η επιχειρησιακή συνδρομή έγινε «έπειτα από αίτημα βοήθειας των ΗΠΑ».

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν στο Reuters ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου. Δεν είναι σαφές πόσο κοντά βρίσκονταν τα πλοία στην επιχείρηση, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιπαράθεσης των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

American forces seized the oil tanker Marinera russian warships and a submarine were near the tanker during the seizure but they did nothing and just watched wouldn’t be surprised if even the tanker team was just watching and placing bets on polymarket about it 😹 pic.twitter.com/t80FcDLQQ3 — poezdec 🫵😹 (@poesdec) January 7, 2026



«Ταχεία επιστροφή»

«Ο αποκλεισμός βενεζουελανικού πετρελαίου που είναι παράνομο και υπόκειται σε κυρώσεις παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Χαμηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι κατήγγειλαν την επιχείρηση, υπενθυμίζοντας πως, βάσει του διεθνούς δικαίου, «κανένα Κράτος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση βίας σε βάρος πλοίων που είναι δεόντως καταχωρημένα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε πως έχασε κάθε επαφή με το Marinera, αφότου αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό. Ο Ρώσος βουλευτής από το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, ο Αντρέι Κλίσας, είπε πως η κατάσχεση από τις ΗΠΑ συνιστά μια πράξη ξεκάθαρης πειρατείας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το όνομα και το ακριβές καθεστώς του πλοίου αποτελούν αντικείμενο διαφωνιών. Για την Ουάσιγκτον, ονομάζεται Bella 1, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2024 για τις φερόμενες διασυνδέσεις του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, αυτό το πετρελαιοφόρο άλλαξε σημαία και ονομασία «σε μια απεγνωσμένη και μάταιη προσπάθεια να αποφύγει τη δικαιοσύνη». Η Μόσχα το αποκαλεί Marinera και λέει πως έλαβε την 24η Δεκεμβρίου μια «προσωρινή άδεια» να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Η Κρίστι Νόεμ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα ελικόπτερο να προσεγγίζει τη γέφυρα ενός πετρελαιοφόρου και στρατιώτες να κατεβαίνουν και στη συνέχεια να ανεβαίνουν σκάλες, χωρίς να διευκρινίζει για ποιο πλοίο επρόκειτο.

US secretary of homeland security Kristi Noem: The U.S. Coast Guard executed back-to-back pre-dawn seizures of ghost fleet tankers Bella I and M Sophia with support from DOJ, DHS, and the Department of War. Bella I tried to escape by changing name and flag, but failed. “You can… pic.twitter.com/hzWvZr0uaR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2026

Το πετρελαιοφόρο που αναχαιτίστηκε την Τετάρτη στην Καραϊβική, το Sophia, ήταν, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, «χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων». Συνοδεύτηκε προς τις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να «κρατηθεί», διευκρινίζει ο αμερικανικός στρατός. Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το Καράκας συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον για το θέμα.