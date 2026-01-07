Θρίλερ στον Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν το τάνκερ Marinera ύστερα από δύο εβδομάδες καταδίωξης

Ο δυνάμεις ασφαλείας των ΗΠΑ ανέκοψαν τον πλου του τάνκερ με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό, το οποίο κάνει λαθρεμπόριο πετρελαίου στον κόσμο, παραβιάζοντας τις εναντίον του αμερικανικές κυρώσεις, κυρίως από την Ουάσινγκτον.

Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία που ο αμερικανικός στρατός κατάσχεσε πλοίο με ρωσική σημαία.

Το πλοίο που τώρα λέγεται Marinera, είχε αποφύγει ως τώρα τις αμερικανικές προσπάθειες να καταληφθεί. Νωρίτερα η Ρωσία είχε αναφέρει ότι το πλοίο τελούσε υπό την προστασία της. Το τάνκερ, αν και είναι άδειο, μεταφέρει συνήθως και πετρέλαιο από την Βενεζουέλα και από την Ρωσία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ. Το πλοίο λεγόταν Bella 1. Άλλαξε το όνομα μεσοπέλαγα και ζωγράφισε την ρωσική σημαία στο κύτος του.

Ο αμερικανικός στρατός (η Ευρωπαϊκή Διοίκηση) εξέδωσε δήλωση στο X, αναφέροντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατάσχεσαν» το πλοίο για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων. Η ακτοφυλακή επιβιβάστηκε στο πετρελαιοφόρο μετά από περίπου δύο εβδομάδες καταδίωξης, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την επιχείρηση. Η ακτοφυλακή δεν αντιμετώπισε καμία αντίσταση ή εχθρότητα από το πλήρωμα, ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει μια ευαίσθητη στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, δεν υπήρχαν ρωσικά σκάφη στην περιοχή του Bella 1 όταν η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε στο πλοίο, αποτρέποντας έτσι την πιθανότητα αντιπαράθεσης μεταξύ των αμερικανικών και των ρωσικών δυνάμεων.

«Ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομο παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, σε απάντηση σε αυτήν την ανάρτηση της Ευρωπαϊκής Διοίκησης.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η επιχείρηση κοντά στην Ισλανδία διεξήχθη από την Ακτοφυλακή και τον αμερικανικό στρατό.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και ένα ρωσικό υποβρύχιο, βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της επιχείρησης. Δεν ήταν σαφές πόσο κοντά στην επιχείρηση βρίσκονταν τα σκάφη, αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις για αντιπαράθεση μεταξύ των αμερικανικών και των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026



Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο το 2024, για τη λειτουργία του στο πλαίσιο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο.

Η είδηση για την επιχείρηση μεταδόθηκε για πρώτη φορά από το Reuters, το οποίο επικαλέστηκε δύο πηγές σύμφωνα με τις οποίες η επιχείρηση διεξήχθη από την Ακτοφυλακή και τον αμερικανικό στρατό.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή προσπάθησε να καταλάβει το δεξαμενόπλοιο τον περασμένο μήνα, όταν βρισκόταν κοντά στη Βενεζουέλα, αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν σε αυτό, καθώς το πλοίο έκανε στροφή και διέφυγε.

Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό πλέον ως Marinera, είναι το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που έχει στοχεύσει η Αμερικανική Ακτοφυλακή από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας.

Η αμερικανική Ακτοφυλακή έχει επίσης σταματήσει ένα άλλο δεξαμενόπλοιο, συνδεδεμένο με τη Βενεζουέλα, στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβάλλουν θαλάσσιο «αποκλεισμό» σε πλοία από τη Βενεζουέλα που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται λίγες μέρες μετά την εισβολή των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο Καράκας πριν από την αυγή του Σαββάτου, σε μια αιματηρή επιδρομή με σκοπό τη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αμερικανικός στρατός τον παρέδωσε στις ομοσπονδιακές αρχές για να δικαστεί με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας χαρακτήρισαν τη σύλληψη του Μαδούρο ως απαγωγή και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να κλέψουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας, τα οποία εκτιμάται ότι είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο.