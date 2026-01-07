Πάτρα: Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων – Δύο τραυματίες, τρεις συλλήψεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες Τρίτη αργά το βράδυ στην Πάτρα, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της πόλης, για υπόθεση πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος δύο επίσης ανήλικων αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να ενεπλάκησαν σε επίθεση εις βάρος των δύο ανηλίκων, προκαλώντας τους σωματικές κακώσεις. Τα ακριβή αίτια της συμπλοκής διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το pelop.gr.

Οι τραυματισμένοι ανήλικοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις που εμπλέκονται ανήλικοι.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

16:51 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

