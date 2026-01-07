Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής σε πέντε ανθρώπους από 50χρονο που απεβίωσε στη ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

νοσοκομείο εντατική

Δώρο ζωής σε πέντε συνανθρώπους μας προσέφερε με τον θάνατό του 50χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού του θανάτου, η οικογένειά του συναίνεσε στη δωρεά οργάνων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των εμπλεκόμενων ιατρικών ομάδων και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η διαδικασία λήψης των οργάνων ολοκληρώθηκε χτες Τρίτη. Τη λήψη της καρδιάς πραγματοποίησε ομάδα από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Τορίνο, ενώ η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αφαίρεση των νεφρών και του ήπατος. Οι κερατοειδείς ελήφθησαν από την ομάδα μεταμοσχεύσεων της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Παπαγεωργίου. Ήδη, η καρδιά και οι νεφροί του 50χρονου μεταμοσχεύθηκαν επιτυχώς σε συμβατούς λήπτες, οι οποίοι βρίσκονταν σε λίστα αναμονής. Οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στα νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» και «ΑΧΕΠΑ».

Η διοίκηση του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος και την ευχαριστεί για τη γενναία απόφαση της δωρεάς οργάνων, ενώ παράλληλα ευχαριστεί όλες τις ιατρικές ομάδες που συμμετείχαν στη διαδικασία, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Γραφείου του ΕΟΜ. Η διοίκηση του Νοσοκομείου απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν τη δωρεά ιστών και οργάνων, με στόχο την αύξηση των δοτών στη χώρα και τη διάσωση περισσότερων ανθρώπινων ζωών.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση 10 παρτίδων γνωστού βρεφικού γάλακτος

Μάριος Θεμιστοκλέους: Έτοιμο το ΕΣΥ για τα αυξημένα κρούσματα γρίπης και επαρκή τα αποθέματα Tamiflu

Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Δεκέμβριο – Τι έδειξαν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Μητρώο φερεγγυότητας ενοικιαστών: Πότε θα κάνει πρεμιέρα και πώς θα λειτουργήσει – Οι τελευταίες πληροφορίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:51 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

«Γρίφος» από τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια» – Να δούμε πού θα καταλήξει

Μία ανάρτηση – γρίφο έκανε στα social media ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε λόγ...
16:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «Τις κάμερες κάτω» – Χειρονομίες από τον αδελφό του 16χρονου στους δημοσιογράφους

Σήμερα Τετάρτη το πρωί οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο 16χρονος δράστης της δολοφονίας του 17χρονο...
16:23 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ένοχος για κακοποίηση ζώου ο 67χρονος – Τι απάντησε για την καταγγελία ότι τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικε...
16:06 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων – Δύο τραυματίες, τρεις συλλήψεις

Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες Τρίτη αργά το βράδυ στην Πάτρα, από αστυνομικούς τη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι