Βίντεο: Γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί άσκοπα σε πανηγύρι δίπλα σε κόσμο – Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Γυναίκα αστυνομικός φέρεται να καταγράφεται σε βίντεο να πυροβολεί σε πανηγύρι δίπλα σε κόσμο, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το star, που μετέδωσε το σχετικό βίντεο, η γυναίκα αστυνομικός προχωρά σε άσκοπους πυροβολισμούς, δίπλα σε ένα τραπέζι όπου κάθονται άλλα άτομα, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να είναι και άλλος ένας αστυνομικός. Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα πριν από έναν χρόνο.

Όπως μεταδόθηκε, η εν λόγω αστυνομικός έχει απασχολήσει κι άλλες φορές την επικαιρότητα, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media.

Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, όπου αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».