Πάπας Λέων: Συγκαλεί τους καρδιναλίους σε «έκτακτη σύνοδο» στο Βατικανό – Στροφή σε συλλογική διοίκηση

Σύνοψη από το

  • Ο πάπας Λέων ΙΔ’ κάλεσε σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στο Βατικανό τους καρδιναλίους όλου του κόσμου σε «έκτακτη σύνοδο», ως απάντηση σ’ ένα αίτημα για περισσότερο συλλογική διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας.
  • Η «έκτακτη σύνοδος» απαντά σε αίτημα των καρδιναλίων για μεγαλύτερη συλλογικότητα στη διοίκηση, καθώς η προηγούμενη διακυβέρνηση του πάπα Φραγκίσκου είχε επικριθεί ως υπερβολικά προσωπική, ακόμα και αυταρχική.
  • Το σύνολο των 245 καρδιναλίων, με έδρα τη Ρώμη ή κατανεμημένων στις πέντε ηπείρους, έχει κληθεί να συμμετάσχει σ’ αυτή τη διήμερη συνάντηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πάπας Λέων: Συγκαλεί τους καρδιναλίους σε «έκτακτη σύνοδο» στο Βατικανό – Στροφή σε συλλογική διοίκηση
Φωτογραφία: AP

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ κάλεσε σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στο Βατικανό τους καρδιναλίους όλου του κόσμου για πρώτη φορά στη διάρκεια της παπικής θητείας του, ως απάντηση σ’ ένα αίτημα για περισσότερο συλλογική διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας.

Το σύνολο των 245 καρδιναλίων, με έδρα τη Ρώμη ή κατανεμημένων στις πέντε ηπείρους, έχει κληθεί να συμμετάσχει σ’ αυτή τη διήμερη συνάντηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Αυτή η «έκτακτη σύνοδος» απαντά σε αίτημα, που είχε διατυπωθεί από τους καρδιναλίους πριν από την εκλογή του Λέοντα ΙΔ’ το Μάιο, να υπάρξει μεγαλύτερη συλλογικότητα στη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας, διευκρίνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές στο Βατικανό.

Στη διάρκεια των 12 ετών του ποντιφικάτου του, ο πάπας Φραγκίσκος είχε αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων για τη διοίκησή του, η οποία θεωρήθηκε μερικές φορές υπερβολικά προσωπική, ακόμα και αυταρχική.

Ο Αργεντινός ποντίφικας δεν είχε συγκαλέσει παρά μόνο μία έκτακτη σύνοδο, προτιμώντας να περιβάλλεται από ένα «Συμβούλιο καρδιναλίων» αποτελούμενο από μια δεκαριά καρδιναλίους.

Ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας έχει την εξουσία να συγκαλεί τακτικές δημόσιες συνόδους, κυρίως για την ενθρόνιση νέων καρδιναλίων, και έκτακτες συνόδους, στις οποίες συνεδριάζει το σύνολο των καρδιναλίων για να συζητήσει σημαντικά θέματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Έτοιμο το ΕΣΥ για τα αυξημένα κρούσματα γρίπης και επαρκή τα αποθέματα Tamiflu

Το μυστικό για να τρώμε περισσότερο και να αδυνατίζουμε το 2026, σύμφωνα με ειδικό

Μητρώο φερεγγυότητας ενοικιαστών: Πότε θα κάνει πρεμιέρα και πώς θα λειτουργήσει – Οι τελευταίες πληροφορίες

Αγροτικό ρεύμα: Ανώτατη τιμή στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για το αγροτικό πετρέ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:32 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μπριζίτ Μπαρντό: «Πέθανε από καρκίνο», δήλωσε ο σύζυγός της – LIVE η κηδεία της στο Σεν Τροπέ

Η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, η κηδεία της οποίας πραγματοποιείται σήμερα στο Σεν-Τροπέ ...
10:37 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Politico: Πώς ο Τραμπ σε 4 βήματα μπορεί να καταλάβει τη Γροιλανδία – Η στρατηγική που θυμίζει… Πούτιν και το σενάριο της εισβολής

Η στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόκτηση της Γροιλανδίας έχει ήδη π...
09:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φονικό κύμα ψύχους στην Ευρώπη: 6 νεκροί και χάος στους δρόμους και τα αεροδρόμια

Ένα νέο κύμα πολικών θερμοκρασιών και έντονων χιονοπτώσεων σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης,...
08:41 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Πέθανε στη φυλακή πρώην πράκτορας της CIA και κατάσκοπος της ΕΣΣΔ – Η δράση του κλόνισε τις σχέσεις Ουάσινγκτον – Μόσχας

Ο Όλντριτς Έιμς, πράκτορας της CIA για πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος καταδικάστηκε να εκτίσει ι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι