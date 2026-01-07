Πάπας Λέων: Συγκαλεί τους καρδιναλίους σε «έκτακτη σύνοδο» στο Βατικανό – Στροφή σε συλλογική διοίκηση

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ κάλεσε σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στο Βατικανό τους καρδιναλίους όλου του κόσμου για πρώτη φορά στη διάρκεια της παπικής θητείας του, ως απάντηση σ’ ένα αίτημα για περισσότερο συλλογική διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας.

Το σύνολο των 245 καρδιναλίων, με έδρα τη Ρώμη ή κατανεμημένων στις πέντε ηπείρους, έχει κληθεί να συμμετάσχει σ’ αυτή τη διήμερη συνάντηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Αυτή η «έκτακτη σύνοδος» απαντά σε αίτημα, που είχε διατυπωθεί από τους καρδιναλίους πριν από την εκλογή του Λέοντα ΙΔ’ το Μάιο, να υπάρξει μεγαλύτερη συλλογικότητα στη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας, διευκρίνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές στο Βατικανό.

Στη διάρκεια των 12 ετών του ποντιφικάτου του, ο πάπας Φραγκίσκος είχε αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων για τη διοίκησή του, η οποία θεωρήθηκε μερικές φορές υπερβολικά προσωπική, ακόμα και αυταρχική.

Ο Αργεντινός ποντίφικας δεν είχε συγκαλέσει παρά μόνο μία έκτακτη σύνοδο, προτιμώντας να περιβάλλεται από ένα «Συμβούλιο καρδιναλίων» αποτελούμενο από μια δεκαριά καρδιναλίους.

Ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας έχει την εξουσία να συγκαλεί τακτικές δημόσιες συνόδους, κυρίως για την ενθρόνιση νέων καρδιναλίων, και έκτακτες συνόδους, στις οποίες συνεδριάζει το σύνολο των καρδιναλίων για να συζητήσει σημαντικά θέματα.

