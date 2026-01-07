Ασλανίδης για Καρυστιανού: Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου – Είναι ηθικό το θέμα

«Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου η κ. Καρυστιανού από την ημέρα που ανακοίνωσε τη δημιουργία κομματικού φορέα. Είναι ηθικό το θέμα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά.

«Πριν δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα» είπε αρχικά ο κ. Ασλανίδης ερωτηθείς αν μπορεί να παραμείνει στην προεδρία του Συλλόγου η κα Καρυστιανού μετά την προαναγγελία νέου κόμματος.

«Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών όχι για την κομματικοποίηση γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Κι απ’ ότι άκουσα το έχει πάει και πέρα- πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό» τόνισε ο κ. Ασλανίδης και συμπλήρωσε: «Μπορεί να προκριθούν εκλογές νωρίτερα από τον Μάρτιο και να λήξει η θητεία της. Εμείς περιμέναμε να παραιτηθεί από την ημέρα που το είπε, συνεχίζει και βγαίνει και μιλάει για κομματικό φορέα. Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες “είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα” αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα».

Απαντώντας σε ερώτηση από ποιον θα διοργανωθεί η επέτειος του δυστυχήματος, ο κ. Ασλανίδης τόνισε: «Η κα Καρυστιανού από τη στιγμή που λέει ότι θα συστήσει κόμμα δεν έχει καμιά σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο βέβαια σαν γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει όχι όμως σαν πολιτικό πρόσωπο».

«Επειδή άκουσα ότι είπε ότι κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Δεν μου προκαλεί απογοήτευση. Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή κι ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα».

Σχετικά με τα στοιχεία που έχει να παραδώσει ο Σύλλογος στο ΣΔΟΕ, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου τόνισε: «Ήταν ένα αυτογκόλ της κυβέρνησης αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιους πληρώνουν, επικοινωνιολόγους κι όλους αυτούς και τους είπαν “πηγαίντε σε ένα σύλλογο” και δεν έχουν πάει στον Φραπέ κι σε πολλούς άλλους και στοχοποιήσανε τον Σύλλογο».

Κληθείς να απαντήσει σε άλλο ερώτημα, αν έχει εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη, ο κ. Ασλανίδης σημείωσε: «Θέλει λίγο σπρώξιμο η Δικαιοσύνη στη χώρα μας για να γίνει το αυτονόητο. Πιστεύω ότι θα γίνει το αυτονόητο».