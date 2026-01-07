Θεσσαλονίκη: Μηχανοκίνητη πορεία παραγωγών και εμπόρων στις λαϊκές αγορές προς τα διόδια Μαλγάρων – ΒΙΝΤΕΟ

Μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με τελικό προορισμό τα διόδια Μαλγάρων, πραγματοποίησαν σήμερα παραγωγοί, πωλητές και έμποροι λαϊκών αγορών, στο πλαίσιο της επ’ αόριστον πανελλαδικής απεργίας, που έχουν προκηρύξει τα σωματεία του κλάδου.

Η κινητοποίηση είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι επαγγελματίες θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στην ίδια περιοχή.

Η πορεία, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, Μάκη Σεραφειμίδη, ξεκίνησε από την Άνω Τούμπα και κατέληξε στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι συμμετέχοντες θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, χωρίς να προβούν σε αποκλεισμό ή άλλες κινητοποιήσεις.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κύρια αιτήματα των επαγγελματιών είναι η τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και η απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Ζητούν, επίσης, την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, των τριετιών στη φορολόγηση και της φορολόγησης βάσει μέσου όρου ΚΑΔ. Επιπλέον, διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής για τη διατήρηση χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές και δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο σε έως 120 δόσεις.

Δείτε βίντεο του thestival.gr από την κινητοποίηση: