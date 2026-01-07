Βασιλιάς Κάρολος: Αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον πρίγκιπα Χάρι αφού εγκατέλειψε τη Βρετανία – «Δεν είμαι τράπεζα»

Η σχέση ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Χάρι φαίνεται ότι δοκιμάστηκε έντονα τα χρόνια πριν και μετά την αποχώρηση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ από τα βασιλικά καθήκοντα, με τις αποκαλύψεις από το βιβλίο «The Windsor Legacy» (Η κληρονομιά του Ουίνδσορ) να αποκαλύπτει την ένταση που προκάλεσαν οι απαιτήσεις του ζευγαριού.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Robert Jobson, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε αρχικά καλωσορίσει θερμά την Μέγκαν Μαρκλ στην οικογένεια, εκτιμώντας τη «διπλή καταγωγή της, την ομορφιά και τις δεξιότητες επικοινωνίας» ως πλεονεκτήματα.

Όμως, μέχρι τη στιγμή που το ζευγάρι αποχώρησε από τα βασιλικά καθήκοντα και εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια το 2020, η Ελισάβετ, αν και δημόσια τους ευχόταν καλή τύχη, στο ιδιωτικό της περιβάλλον ήταν «κουρασμένη από το δράμα».

Το βιβλίο αναφέρει ότι η Ελισάβετ κατέληξε να προωθεί τις κλήσεις του Χάρι στον πατέρα του, Κάρολο, ο οποίος όμως φαινόταν επίσης εξαντλημένος από τη συμπεριφορά του γιου του.

«Με έβρισε και ζήτησε χρήματα», είπε, όπως υποστηρίζει το βιβλίο. Ο Κάρολος φέρεται επίσης να δήλωσε στους φίλους του: «Δεν είμαι τράπεζα».

Μια πηγή κοντά στον Χάρι απέρριψε το βιβλίο του Jobson, λέγοντας στο Page Six ότι ο Δούκας του Σάσεξ «δεν είναι μεγάλος φαν της μυθοπλασίας».

Το βιβλίο υποστηρίζει επίσης ότι η βασίλισσα έμεινε έκπληκτη από τη συμπεριφορά του εγγονού της κατά τις διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή του ίδιου και της Μαρκλ, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα «αρκετά τρελά».

«Έκανε σαφές σε όσους ήταν κοντά της ότι ιδιωτικά ένιωθε απογοητευμένη από την αποχώρησή τους», γράφει ο Jobson, «την οποία έβλεπε ως βραχυπρόθεσμη και χαμένη ευκαιρία».

Προβλήματα φέρονται να υπήρχαν ακόμα και πριν από τον γάμο του ζευγαριού το 2018.

Όπως και η βασίλισσα, ο Κάρολος αρχικά εκτιμούσε τη Μέγκαν και πίστευε ότι ήταν καλή για τον γιο του. «Αλλά μέχρι την ανακοίνωση του αρραβώνα», αναφέρει ο Jobson, «ο ενθουσιασμός του φαινόταν να έχει μειωθεί. Όταν το προσωπικό προσέφερε τα συγχαρητήριά του, η αντίδρασή του ήταν σαφώς συγκρατημένη».

Ο Χάρι, σύμφωνα με το βιβλίο, είχε έναν καβγά με την έμπιστη ενδυματολόγο της βασίλισσας, Άντζελα Κέλι, για μια τιάρα που ήθελε η αρραβωνιαστικιά του, Μέγκαν Μαρκλ, να φορέσει στον γάμο τους.

Όταν η βασίλισσα έμαθε τι είχε συμβεί, «ήταν πολύ απογοητευμένη».

Το ζευγάρι φέρεται να αντιμετώπιζε το στρες του με θεραπείες από τον διάσημο βελονιστή Ross Barr, αλλά -σύμφωνα με το βιβλίο- ο Χάρι «παρέμενε νευρικός, ευερέθιστος και κακόκεφος».

Ενώ άλλες αναφορές ισχυρίζονταν ότι η Μέγκαν ήταν η απαιτητική, σύμφωνα με το βιβλίο «ήταν ο Χάρι, που προσπαθούσε υπερβολικά να κάνει τα πάντα τέλεια, που προκαλούσε αναταραχή».

Ο Jobson γράφει επίσης ότι η βασίλισσα βρήκε μερικές φορές τον μεγαλύτερο αδελφό του Χάρι, πρίγκιπα Ουίλιαμ, προβληματικό.

Τον Ιούλιο του 2022, μήνες πριν τον θάνατό της, η Ελισάβετ είχε προγραμματίσει να παραστεί στα εγκαίνια ενός νέου οίκου ευγηρίας κοντά στο Ουίνδσορ. Καθώς αισθανόταν αδύναμη, ζήτησε από τον Ουίλιαμ να την αντικαταστήσει — αλλά «πήγε να κλάψει, επικαλούμενος πατρικά καθήκοντα».

Η βασίλισσα φέρεται να «ήταν ενοχλημένη» και να τον «χλεύασε». Τελικά, πήγε με την κόρη της, πριγκίπισσα Άννα, στο πλευρό της. Ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση της βασίλισσας πριν πεθάνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών.