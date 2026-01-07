Μαρία Καρυστιανού: Πληροφορίες ότι έκανε πρόταση στον Γιάννη Σμαραγδή – Η απάντηση του σκηνοθέτη

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Καρυστιανού προαναγγέλλει τη δημιουργία νέου κόμματος, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται κοντά ή ανήμερα της επετείου της τραγωδίας των Τεμπών.
  • Φέρεται να έκανε πρόταση στον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή για ένταξη στο σχήμα, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».
  • Παρά τη δήλωση της κας Καρυστιανού για αναζήτηση προσώπων χωρίς πολιτική εμπλοκή, δύο γνωστοί συνομιλητές της, η Μαρία Γρατσία και ο Νικόλας Φαραντούρης, έχουν ήδη πολιτική εμπειρία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιάννης Σμαραγδής

Μετά την προαναγγελία- ανακοίνωση για νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra και τη Λουκία Γκάτσου, πολλοί θεωρούν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις ίσως και να γίνουν κοντά ή ακόμη και ανήμερα της επετείου της τραγωδίας των Τεμπών.

Πάντως η ίδια η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται πως κάνει επαφές για ένταξη στις τάξεις του σχήματος που ετοιμάζεται – αυτό φέρεται να συνέβη και με τον σκηνοθέτη της ταινίας «Καποδίστριας», Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος ωστόσο, αρνήθηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Μάλιστα ο ίδιος, προσκεκλημένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου στον ALPHA ρωτήθηκε εάν του έγινε πρόταση και απέφυγε να απαντήσει.

«Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω για τον Καποδίστρια. Ευχαριστώ πολύ» απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Σμαραγδής.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει και η σχέση της Μαρίας Καρυστιανού με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, με δεδομένο πως η θητεία της στον Σύλλογο Συγγενών τελειώνει τον Μάρτιο και οι διαφωνίες ως προς τις πολιτικές κινήσεις της έχουν εκφραστεί δημόσια.

Σύμφωνα πάντως με την κα Καρυστιανού, τα βιογραφικά που αυτή τη στιγμή μελετώνται για ένταξη στο κόμμα, προέρχονται από ανθρώπους χωρίς εμπλοκή σε πολιτικά κόμματα, περιορισμός που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή τους στο όποιο εγχείρημα – όπως είπε, όσοι συμμετέχουν δεν θα είναι απαραίτητα γνωστοί στον δημόσιο βίο και θα έχουν γνώση και εμπειρία στον χώρο της εργασίας. Έως τώρα βέβαια, οι δύο γνωστοί συνομιλητές της έχουν και οι δύο πολιτική εμπειρία: η στενή της συνεργάτις, Μαρία Γρατσία, ήταν υποψήφια με το κόμμα Νίκη στην Α’ Αθήνας στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ενώ ο Νικόλας Φαραντούρης είναι Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο τελευταίος πάντως δήλωσε ότι «ενώνω τη φωνή μου με τη Μαρία Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη και αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως τον ΣΥΡΙΖΑ».

11:14 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Χαιρετίζει τη στήριξη ύψους 45 δισ. ευρώ της Κομισιόν στους αγρότες – «Η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζει την πρωτοβουλία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσο...
11:02 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φαραντούρης: «Ενώνω τη φωνή μου με την Καρυστιανού, αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλο δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης μίλησε για την τηλεφωνική επικοινωνία που ε...
10:04 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις για τα μέτρα από την κυβέρνηση

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμ...
08:19 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ο Φαραντούρης «άναψε φωτιές» στον ΣΥΡΙΖΑ: Εξηγήσεις ζήτησε ο Φάμελλος μετά τις δηλώσεις για το «κόμμα Καρυστιανού» – Η απάντηση του Ευρωβουλευτή

Οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού έχο...
