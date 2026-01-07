Μητσοτάκης: Χαιρετίζει τη στήριξη ύψους 45 δισ. ευρώ της Κομισιόν στους αγρότες – «Η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά»

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Κομισιόν για άμεση στήριξη του αγροτικού τομέα με 45 δισ. ευρώ, χαρακτηρίζοντάς την «ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών».
  • Η πρόταση αυτή, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύει ότι «η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά».
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει «να στηρίζει μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034», καθώς «το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».
Enikos Newsroom

πολιτική

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζει την πρωτοβουλία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για άμεση στήριξη του αγροτικού τομέα με 45 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, επισημαίνοντας τη σημασία της για τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η πρόταση αυτή αποδεικνύει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών», έγραψε ο Πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», τόνισε.

«Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

