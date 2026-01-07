Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 13χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που προμηθεύτηκε από περίπτερο – Συνελήφθη ο πατέρας της

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία 13χρονη, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που προμηθεύθηκε από περίπτερο, στο Περιστέρι, μαζί με την παρέα της.

Η 14χρονη φέρεται να λιποθύμησε αφού κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τόσο τον πατέρα της 13χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όσο και τον 52χρονο ιδιοκτήτη του περιπτέρου για παραβίαση του νόμου περί προστασία των ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.