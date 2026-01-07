Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 13χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που προμηθεύτηκε από περίπτερο – Συνελήφθη ο πατέρας της

  • Μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο προμηθεύτηκε από περίπτερο στο Περιστέρι.
  • Η ανήλικη φέρεται να λιποθύμησε μετά την κατανάλωση αλκοόλ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
  • Συνελήφθησαν ο πατέρας της 13χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και ο 52χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ.
Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία 13χρονη, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που προμηθεύθηκε από περίπτερο, στο Περιστέρι, μαζί με την παρέα της.

Η 14χρονη φέρεται να λιποθύμησε αφού κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τόσο τον πατέρα της 13χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όσο και τον 52χρονο ιδιοκτήτη του περιπτέρου για παραβίαση του νόμου περί προστασία των ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.

 

 

12:16 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

