Ένταση ΗΠΑ – Ρωσίας στον Ατλαντικό: Δεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις φέρνει αντιπαράθεση υπερδυνάμεων

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας κλιμακώνεται στον Βόρειο Ατλαντικό, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανικές κυρώσεις, που φέρεται να μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο, προστατεύεται πλέον από ρωσικές ναυτικές δυνάμεις, ενώ οι αμερικανικές αρχές σχεδιάζουν την κατάσχεσή του.

Η κίνηση αυτή της Μόσχας ακολούθησε πληροφορίες ότι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο πλοίο, το οποίο έχει μακρά ιστορία μεταφοράς βενεζουελάνικου αργού και μέχρι πρόσφατα φερόταν να πλέει ανάμεσα στη Σκωτία και την Ισλανδία.

🇺🇸🇷🇺 U.S. COAST GUARD HUNTS DOWN RUSSIAN SANCTIONED TANKER IN THE ATLANTIC CHASE AND TAKES IT A U.S. Coast Guard ship just chased down and seized a Russian-linked oil tanker in the North Atlantic. The ship’s name is Marinera (also known as Bella 1) and it was hit with… pic.twitter.com/hUrWSkwWCx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 6, 2026



Σύμφωνα με το CBS News, η Ρωσία παρενέβη για να συνοδεύσει το δεξαμενόπλοιο, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δραματική αναμέτρηση υπερδυνάμεων στην ανοιχτή θάλασσα.

🚨🇷🇺🇺🇸 BREAKING | Russia has reportedly deployed a submarine and several naval vessels into the North Atlantic to protect the tanker Marinera from a possible U.S. seizure, according to The Wall Street Journal. The ship, formerly known as Bella 1, has been tracked by the U.S.… pic.twitter.com/qH3suH2CPz — Defense News (@defensesignal) January 7, 2026



Το πλοίο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή άδειο, έφερε στο παρελθόν το όνομα «Bella 1».

Τον περασμένο μήνα, η Αμερικανική Ακτοφυλακή είχε επιχειρήσει να επιβιβαστεί σε αυτό στην Καραϊβική, έχοντας ένταλμα κατάσχεσης λόγω φερόμενων παραβιάσεων αμερικανικών κυρώσεων και ισχυρισμών ότι είχε μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.

Ωστόσο, το δεξαμενόπλοιο άλλαξε απότομα πορεία, μετονομάστηκε σε «Marinera» και, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλαξε σημαία από τη Γουιάνα στη Ρωσία.

Σε επαγρύπνηση

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο την Τρίτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σχεδίαζαν να επιβιβαστούν στο Marinera και ότι η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε να κατασχέσει το πλοίο αντί να το βυθίσει.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι αναμένει από τις δυτικές χώρες να σεβαστούν τις αρχές της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Από την πλευρά της η Αμερικανική Διοίκηση Νότου (SOUTHCOM), με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι «παραμένει έτοιμη να υποστηρίξει τους εταίρους μας σε κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση πλοίων και παραγόντων που τελούν υπό κυρώσεις και διέρχονται από αυτή την περιοχή. Οι ναυτικές μας δυνάμεις είναι σε επαγρύπνηση, ευέλικτες και σε θέση να παρακολουθούν πλοία ενδιαφέροντος. Όταν έρθει η κλήση, θα είμαστε εκεί».

Η θέση του δεξαμενόπλοιου στον Βόρειο Ατλαντικό, σε συνδυασμό με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τις μεγάλες αποστάσεις από τη στεριά, εκτιμάται ότι καθιστούν οποιαδήποτε επιχείρηση επιβίβασης ιδιαίτερα δύσκολη.

Δεδομένα παρακολούθησης AIS, τα οποία μπορούν να παραποιηθούν ή να αλλοιωθούν, έδειχναν την Τρίτη ότι το πλοίο βρισκόταν περίπου 2.000 χιλιόμετρα δυτικά της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Η πορεία του προς την Ευρώπη συνέπεσε επίσης με την άφιξη περίπου δέκα αμερικανικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η Ρωσία δήλωσε ότι «παρακολουθεί με ανησυχία» την κατάσταση γύρω από το πλοίο και κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για υπερβολική επιτήρηση. «Προς το παρόν, το πλοίο μας πλέει στα διεθνή ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού υπό τη κρατική σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του διεθνούς ναυτικού δικαίου», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Για λόγους που μας είναι ασαφείς, στο ρωσικό πλοίο αποδίδεται αυξημένη και σαφώς δυσανάλογη προσοχή από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, παρά τον ειρηνικό του χαρακτήρα. Αναμένουμε ότι οι δυτικές χώρες, που διακηρύσσουν τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα, θα αρχίσουν να τηρούν οι ίδιες αυτή την αρχή».

Τι εκτιμούν οι ειδικοί

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα πλοία προστατεύονται από τη χώρα της σημαίας τους. Ωστόσο, ειδικοί σε ναυτιλιακά ζητήματα εκτιμούν ότι η αλλαγή ονόματος και νηολογίου είναι απίθανο να αποτρέψει αμερικανική δράση.

Ο Δημήτρης Αμπατζίδης, ανώτερος αναλυτής κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης στην εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Kpler, δήλωσε στο BBC Verify ότι η αλλαγή ονόματος και σημαίας μπορεί να έχει μικρή σημασία.

«Η αμερικανική δράση καθοδηγείται από την υποκείμενη ταυτότητα του πλοίου [αριθμός IMO], τα δίκτυα ιδιοκτησίας και ελέγχου και το ιστορικό κυρώσεων, όχι από τα βαμμένα του σήματα ή τη δήλωση σημαίας», είπε. Πρόσθεσε ότι η εγγραφή στο ρωσικό νηολόγιο θα μπορούσε να προκαλέσει «διπλωματική τριβή», αλλά δεν θα απέτρεπε κατ’ ανάγκη την αμερικανική επιβολή κυρώσεων.

«Σκιώδης στόλος»

Η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανάληψη σκηνών από τον περασμένο μήνα, όταν η Αμερικανική Ακτοφυλακή ηγήθηκε θεαματικής επιχείρησης κατά του δεξαμενόπλοιου «The Skipper», το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν που τελούσε υπό κυρώσεις.

Pirates The U.S. military seized a Chinese owned oil tanker off the coast of Venezuela. The ship was carrying 2 million barrels of oil bound for China ~ Reuters. US will transfer all of the seized Tanker ‘SKIPPER’ Oil to its own Country Reserve.

+1 pic.twitter.com/i1kcVHas6x — Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) December 22, 2025



Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο «σκιώδης στόλος» συγκεντρώνει χρήματα για «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», χρησιμοποιώντας αυτό το επιχείρημα για να δικαιολογήσουν το ρεσάλτο ενόπλων Αμερικανών κομάντο από ελικόπτερα πάνω στο The Skipper.

Δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα, καθώς οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεσή τους προς τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ επέβαλε αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, το Marinera διέφυγε από τις αμερικανικές αρχές και κατευθύνθηκε στον Ατλαντικό. Περισσότερα από δώδεκα δεξαμενόπλοια που τελούσαν υπό κυρώσεις εγκατέλειψαν τη Βενεζουέλα σε «σκοτεινή λειτουργία» σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Τα πλοία, τα περισσότερα φορτωμένα με βενεζουελάνικο αργό και καύσιμα, χρησιμοποίησαν τακτικές που περιλάμβαναν την απόκρυψη της θέσης τους ή την απενεργοποίηση των σημάτων μετάδοσης.

Με πληροφορίες από: Daily Mail