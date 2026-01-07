Στο εδώλιο ο αστυνομικός της Βουλής: Το βαρύ κατηγορητήριο – Αρνείται τα πάντα ο 46χρονος

Η ώρα της Δικαιοσύνης έφτασε για τον αστυνομικό της Βουλής και για τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, που κατηγορούνται για κακουργήματα. Πρόκειται για την υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ήρθε στο φως καταγγελία ότι ο 46χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά ένα από τα ανήλικα παιδιά του, αλλά και την 35χρονη σύζυγό του, σε βάρος της οποίας επίσης απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός, Π.Τ., κάθεται στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών σήμερα, περίπου έναν χρόνο μετά την αποκάλυψη της φρικιαστικής υπόθεσης. Ο 46χρονος αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες, όπως βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αστυνομικός ήλθε κατ’ επανάληψη σε συνουσία με ένα από τα παιδιά του.

Φρικτά βασανιστήρια

Οι καταθέσεις των ανηλίκων σόκαραν και τους έμπειρους αστυνομικούς που χειρίζονται την πρωτοφανή υπόθεση. «Ο πατέρας μου μας χτυπούσε, όπως και τη μητέρα μας. Με έχει χτυπήσει με σφαλιάρες, με σήκωνε στον αέρα και έπεφτα κάτω και χρησιμοποιούσε το γκλοπ που έχουν οι αστυνομικοί. Μας έκαιγε, εμένα ειδικά, στο στήθος με αναπτήρα. Φοβόμουν, χτυπούσε πάρα πολύ. Και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποιον. Και με ζωστήρα μάς χτυπούσε και μας πατούσε με τα παπούτσια του. Η μητέρα μου δεν ήθελε καθόλου… Τη χτυπούσε κάθε μέρα και την έβριζε, ακόμη και όταν ήταν έγκυος», κατέθεσε ένα από τα παιδιά της οικογένειας. Ενα ακόμη παιδί του ζευγαριού είπε στις Αρχές: «Με τραβούσε από τα μαλλιά, με έκανε γύρω-γύρω, με πετούσε κάτω, κάποιες φορές με πατούσε, με κλωτσούσε και έριχνε μπουνιές και σφαλιάρες. Είχε βάλει τον αδελφό μου όταν ήταν μικρός σε έναν κουβά με νερό και τον έπνιγε και είχε πάρει δύο αδελφές μου στην κρεβατοκάμαρα, τις ξεγύμνωσε και τις χτυπούσε με το γκλοπ».

Στο δικαστήριο αναμένεται να συζητηθεί και η περίπτωση μαγνητοσκόπησης ορισμένων από τις ασελγείς πράξεις, καθώς ο 46χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε κάμερα για να καταγράψει τα βασανιστήρια στα οποία υπέβαλλε τα παιδιά του.

Αρνείται τα πάντα

Στην απολογία του ο 46χρονος αρνήθηκε τα πάντα και απέδωσε τις κατηγορίες της συζύγου του σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. «Δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτε απολύτως. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος στα 46 να γίνει παιδοβιαστής. Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι χειραγωγημένα από τη μητέρα τους. Η καταγγέλλουσα σύζυγός μου βρίσκεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια υπό βαριά αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή, ενώ έχει νοσηλευτεί και στην ψυχιατρική κλινική του 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Η τελευταία της νοσηλεία έλαβε χώρα στις αρχές του 2024 και κράτησε περίπου έναν μήνα», είχε τονίσει στις Αρχές.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή θα ακολουθήσει και στη δίκη την ίδια υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Οθων Παπαδόπουλος, δήλωσε στη Realnews πως έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία που θα διαψεύσουν όσα έχει ισχυριστεί η καταγγέλλουσα σύζυγος του 46χρονου, χαρακτηρίζοντας εξωφρενικά όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. «Προετοιμαζόμαστε με τη συλλογή στοιχείων για τη διάψευση αυτής της παράλογης και εξωφρενικής καταγγελίας της εν διαστάσει συζύγου του εντολέα μου, καταγγελίας που δεν συνοδεύεται από κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο. Ο εντολέας μου αρνείται τη σχετική κατηγορία, όπως έκανε από την πρώτη στιγμή. Το βάρος της απόδειξης σε μια ποινική δίκη το έχει αυτός που κάνει την καταγγελία, δηλαδή στο δικαστήριο που θα γίνει η δική μας πλευρά δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Η σύζυγος θα πρέπει να αποδείξει αυτά που ισχυρίζεται. Ταυτόχρονα θα κληθεί να αποδείξει και την τρέχουσα ψυχιατρική της κατάσταση, καθώς είναι πρόσωπο που έχει νοσηλευτεί επανειλημμένα στο παρελθόν. Ωστόσο, το δικαστήριο θα πρέπει να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς της ως σύνολο και είτε να τους εκλάβει ως ειλικρινείς, ακόμη και στον βαθμό που ενοχοποιεί τον εαυτό της, είτε να τους απορρίψει συνολικά ως ψευδείς και αναπόδεικτους», δηλώνει ο Οθ. Παπαδόπουλος.

«Με απειλούσε»

Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού θα καθίσει και η 35χρονη, καθώς κατηγορείται από κοινού με τον σύζυγό της για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η κατηγορούμενη είπε στην απολογία της ότι βρισκόταν υπό καθεστώς φόβου. «Ουδέποτε είχα δόλο να τελέσω τις αποδιδόμενες έκνομες πράξεις, αλλά επιδόθηκα σε αυτές κατόπιν σωματικής και ψυχολογικής βίας από τον σύζυγό μου, ψυχικής πίεσης, απειλών και εξαναγκασμών, ενώ και η ίδια είμαι θύμα των εγκληματικών ενεργειών του. Με εκφόβιζε και με απειλούσε ότι, αν δεν υπακούσω στις εντολές του, θα έκανε τα βασανιστήρια σε εμένα και θα με σκότωνε, όπως και τα παιδιά μας. Είχε τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι και στο κινητό τηλέφωνό μου και με παρακολουθούσε», έχει καταθέσει η γυναίκα.