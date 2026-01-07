Συνταγή για σπιτική κέτσαπ

Είναι πολύ εύκολο να φτιάξετε κέτσαπ στο σπίτι. Έχει την ίδια γεύση, υφή και χρώμα με τις μεγάλες επώνυμες μάρκες. Αν δεν σας αρέσει η κέτσαπ με βάση την ντομάτα σε πάστα, μπορείτε να την ετοιμάσετε με θρυμματισμένες ντομάτες και η συνταγή είναι απλή.

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 12 ώρες

Συνολικός χρόνος: 12 ώρες 10 λεπτά

Μερίδες: 48

Μερίδες: 3 φλιτζάνια κέτσαπ

Ξεχάστε τα έτοιμα μπουκάλια και μάθετε να κάνετε κέτσαπ μόνοι σας.

Η συγκεκριμένη συνταγή έχει ξεχωρίσει για τις κριτικές της στο Allrecipes για πολλούς λόγους:

Είναι εξαιρετικά εύκολη, φτιάχνεται με υλικά που πιθανώς έχεις ήδη στην κουζίνα σας και είναι πολύ νόστιμη.

Η κέτσαπ είναι μια σάλτσα με βάση την ντομάτα, που χρησιμοποιείται κυρίως για βούτηγμα ή άπλωμα, αν και είναι επίσης πολύ συχνά συστατικό σε άλλες σάλτσες και ντρέσινγκ.

Συνήθως φτιάχνεται με ντομάτες, ξύδι, ζάχαρη και μπαχαρικά και καρυκεύματα.

Ποιος εφηύρε την Κέτσαπ;

Οι πρώτες εκδοχές της κέτσαπ δεν ήταν φτιαγμένες από ντομάτες.

Οι αρχικές κέτσαπ ήταν με βάση το ψάρι, τα μανιτάρια, τους ξηρούς καρπούς ή τα φρούτα.

Πριν από τον 19ο αιώνα, η λέξη «κέτσαπ» μπορούσε να αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδος σάλτσας με παχύρρευστη υφή. Ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Τζέιμς Μις, πιστώνεται με την εφεύρεση της κέτσαπ με βάση την ντομάτα το 1812. Η συνταγή του βελτιώθηκε με τα χρόνια και το 1876 η διάσημη εταιρεία Heinz παρουσίασε την αγαπημένη, δημοφιλή κέτσαπ.

Η Heinz εξακολουθεί να ηγείται στην παραγωγή κέτσαπ μέχρι σήμερα, πουλώντας περισσότερα από 650 εκατομμύρια μπουκάλια το χρόνο!

Συστατικά για σπιτική κέτσαπ

Η τέλεια σπιτική κέτσαπ είναι πανεύκολη να φτιαχτεί με υλικά που έχουμε ήδη στην κουζίνα μας. Ιδού τι θα χρειαστείτε:

Ντομάτες

Αυτή η συνταγή για κέτσαπ ξεκινά με θρυμματισμένες ντομάτες, αντί για πάστα ντομάτας, όπως συμβαίνει με πολλές άλλες συνταγές. Αυτό το μικρό «κόλπο» με το συστατικό θα σας φέρει πιο κοντά στη γεύση και την υφή της κέτσαπ από μπουκάλι!

Ξύδι

Το αποσταγμένο λευκό ξύδι είναι το μυστικό για την χαρακτηριστική ξινή γεύση της κέτσαπ. Επιπλέον, παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.

Ζάχαρη

Η λευκή ζάχαρη μειώνει την οξύτητα των ντοματών και του ξυδιού, ενώ προσφέρει μια απαλή γλυκύτητα που εξισορροπεί τη γεύση.

Μπαχαρικά και Καρυκεύματα

Αυτή η συνταγή για κέτσαπ έχει γεύση γεμάτη χαρακτήρα, χάρη σε μπαχαρικά όπως σκόνη κρεμμυδιού, σκόνη σκόρδου, αλάτι, αλάτι σέλινου, μαύρο πιπέρι, σκόνη μουστάρδας και ένα ολόκληρο γαρίφαλο μπαχαρικό.

Αυτή η συνταγή θα σας κάνει να ερωτευτείτε ξανά την κέτσαπ!

Πρέπει η Κέτσαπ να Αποθηκεύεται στο Ψυγείο;

Ναι, η σπιτική κέτσαπ πρέπει να αποθηκεύεται στο ψυγείο. Διατηρήστε την σε αεροστεγές δοχείο για έως τρεις εβδομάδες.

Μπορείτε να Καταψύξετε την Κέτσαπ;

Η σπιτική κέτσαπ καταψύχεται καλά για έως έξι μήνες. Μπορείτε να την καταψύξετε σε σακουλάκια κατάψυξης με φερμουάρ.

Συμβουλές και Επαινετικά Σχόλια από την Κοινότητα του Allrecipes

«Απίστευτο», λέει η Angie. «Αυτή η συνταγή βγήκε υπέροχη. Έχω δύο μικρά παιδιά και ήθελα να φτιάξω μια κέτσαπ χωρίς σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, και για να τη χρησιμοποιώ στις σπιτικές μας BBQ και sloppy Joe σάλτσες. Γεύση ίδια με αυτή των μπουκαλιών!»

«Εξαιρετική γεύση κέτσαπ», λέει η Sandra Hagan. «Δεν βγήκε όσο παχύρρευστη ήθελα, οπότε πήρα λίγο από την κέτσαπ και την έβαλα σε κατσαρόλα για να τη δέσω με κορν φλάουρ. Την ανακάτεψα με την υπόλοιπη κέτσαπ και ήταν τέλεια!»

«Υπέροχη συνταγή», λέει η Melissa Buckler. «Αναγκάστηκα να αλλάξω μερικά πράγματα με βάση τα υλικά που είχα στην κουζίνα και μείωσα τη ζάχαρη στο μισό. Παρ’ όλα αυτά, την λάτρεψα! Είμαι τόσο χαρούμενη που βρήκα μια εύκολη και νόστιμη συνταγή για κέτσαπ!»

Συστατικά

2 κονσέρβες (800 γρ. η καθεμία) θρυμματισμένες ντομάτες

120 ml νερό, χωρισμένο

130 γρ. λευκή ζάχαρη

180 ml αποσταγμένο λευκό ξύδι

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού

½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

1 ¾ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

⅛ κουταλάκι του γλυκού αλάτι σέλινου

⅛ κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας

¼ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

¼ κουταλάκι του γλυκού καγιέν (ή κατά προτίμηση)

1 ολόκληρο γαρίφαλο μπαχαρικό

Οδηγίες

Ρίξτε τις θρυμματισμένες ντομάτες στην κατσαρόλα.

Περιστρέψτε ¼ φλιτζάνι νερού σε κάθε άδειο κουτί και ρίξτε το μέσα.

Προσθέστε τη ζάχαρη, το ξύδι, τη σκόνη κρεμμυδιού, τη σκόνη σκόρδου, το αλάτι, το αλάτι σέλινου, τη σκόνη μουστάρδας, το μαύρο πιπέρι, το καγιέν και το ολόκληρο γαρίφαλο.

Χτυπήστε καλά για να αναμειχθούν όλα τα υλικά!

Μαγειρέψτε σε υψηλή θερμοκρασία, χωρίς καπάκι, μέχρι το μείγμα να μειωθεί κατά το ήμισυ και να πήξει πολύ, για 10 έως 12 ώρες. Ανακατεύετε κάθε περίπου μία ώρα.

Χρησιμοποιήστε ραβδομπλέντερ για περίπου 20 δευτερόλεπτα για να ομαλοποιήσετε την υφή της κέτσαπ.

Ρίξτε την κέτσαπ σε ένα λεπτό κόσκινο και πιέστε το μείγμα με την πίσω πλευρά της κουτάλας για να αφαιρέσετε τυχόν φλούδες και σπόρους.

Μεταφέρετε την στραγγισμένη κέτσαπ σε ένα μπολ.

Αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.

Δοκιμάστε και προσαρμόστε το αλάτι, το μαύρο πιπέρι και το καγιέν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Για πιο πηχτή κέτσαπ, αφήστε το καπάκι ελαφρώς ανοιχτό κατά την τελευταία ώρα για να βγει περισσότερο ατμός. Για πιο αραιή υφή, ανακατέψτε μέχρι ¼ φλιτζάνι ζεστό νερό μετά το μπλέντερ.

Διατροφικά στοιχεία: