Συνταγή για κεφτεδάκια κοτόπουλου με γαλλικό κρεμμύδι – Η απρόσμενη γεύση που θα σας ενθουσιάσει

  • Αυτή η συνταγή αναδεικνύει τις γεύσεις της γαλλικής σούπας με κρεμμύδι σε τυρένια κεφτεδάκια κοτόπουλου, συνδυάζοντας καραμελωμένα κρεμμύδια, πλούσιο ζωμό και λιωμένο Gruyère.
  • Τα τυρένια κεφτεδάκια ταιριάζουν τέλεια ως χορταστικό δείπνο για καθημερινή βραδιά ή ως ορεκτικό για πάρτι.
  • Παράλληλα ετοιμάζετε μια πλούσια σάλτσα με καραμελωμένα κρεμμύδια και ζωμό, για να ενωθούν στο τέλος με λιωμένο τυρί Gruyère.
Συνταγή για κεφτεδάκια κοτόπουλου με γαλλικό κρεμμύδι. Φωτογραφία: Freepik

Αυτή η απλή συνταγή στο τηγάνι αναδεικνύει τις γεύσεις της γαλλικής σούπας με κρεμμύδι—καραμελωμένα κρεμμύδια, πλούσιο ζωμό και λιωμένο Gruyère—σε τυρένια κεφτεδάκια κοτόπουλου που ταιριάζουν τέλεια ως χορταστικό δείπνο για καθημερινή βραδιά ή ως ορεκτικό για πάρτι.

Συνταγή για κεφτεδάκια λουκάνικου – Ένα ρετρό ορεκτικό που θα κάνει το επόμενο πάρτι σας αξέχαστο
  • 4 μερίδες
  • Χρόνος Προετοιμασίας: 15 λεπτά
  • Συνολικός Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά
  • Θερμίδες ανά Μερίδα: 649

Υλικά

Για τα κεφτεδάκια:

  • 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, για το ταψί
  • 500 γρ. κιμάς κοτόπουλου
  • 1/2 φλιτζάνι τριμμένο Gruyère
  • 1/4 φλιτζάνι φρυγανιά
  • 2 κουταλιές της σούπας φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος
  • 1 μεγάλο αυγό, χτυπημένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (κατά προτίμηση χοντρό)
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα:

  • 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο
  • 2 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 2 φλιτζάνια ζωμό μοσχαρίσιο με χαμηλά νάτρια
  • 2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκο  θυμάρι, ψιλοκομμένο (και λίγο παραπάνω για γαρνίρισμα)
  • Αλάτι (κατά προτίμηση χοντρό)
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 1 1/2 φλιτζάνια τριμμένο Gruyère

Οδηγίες

Βήμα 1

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C.
  • Στρώνετε ένα μεγάλο ταψί με αλουμινόχαρτο και το αλείφετε με λάδι.

Βήμα 2

  • Φτιάξτε τα κεφτεδάκια: Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τον κιμά κοτόπουλου, το Gruyère, τη φρυγανιά, τον μαϊντανό, το αυγό και το σκόρδο.
  • Αλατοπιπερώστε.
  • Πλάστε 16 κεφτεδάκια, τοποθετήστε τα στο προετοιμασμένο ταψί και ψήστε για 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν καλά.

Βήμα 3

Εν τω μεταξύ, φτιάξτε τη σάλτσα:

  • Σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά, λιώστε το βούτυρο.
  • Προσθέστε τα κρεμμύδια και μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν πολύ και να ροδίσουν, για 25 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά.
  • Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε μέχρι να βγάλει άρωμα, για 1 λεπτό ακόμη.
  • Προσθέστε τον ζωμό και το θυμάρι και αλατοπιπερώστε.
  • Βράστε το μίγμα,  στη συνέχεια μειώστε τη φωτιά και αφήστε το να σιγοβράσει μέχρι να πήξει ελαφρώς, για 10 λεπτά.

Βήμα 4

  • Προσθέστε τα κεφτεδάκια στο τηγάνι και πασπαλίστε με το Gruyère.
  • Καλύψτε και μαγειρέψτε μέχρι τα κεφτεδάκια να ζεσταθούν καλά και το τυρί να λιώσει, για 5 λεπτά. Σερβίρετε ζεστά, γαρνιρισμένα με θυμάρι.

