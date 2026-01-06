Συνταγή για κεφτεδάκια κοτόπουλου με γαλλικό κρεμμύδι – Η απρόσμενη γεύση που θα σας ενθουσιάσει

Αυτή η απλή συνταγή στο τηγάνι αναδεικνύει τις γεύσεις της γαλλικής σούπας με κρεμμύδι—καραμελωμένα κρεμμύδια, πλούσιο ζωμό και λιωμένο Gruyère—σε τυρένια κεφτεδάκια κοτόπουλου που ταιριάζουν τέλεια ως χορταστικό δείπνο για καθημερινή βραδιά ή ως ορεκτικό για πάρτι.
- 4 μερίδες
- Χρόνος Προετοιμασίας: 15 λεπτά
- Συνολικός Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά
- Θερμίδες ανά Μερίδα: 649
Υλικά
Για τα κεφτεδάκια:
- 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, για το ταψί
- 500 γρ. κιμάς κοτόπουλου
- 1/2 φλιτζάνι τριμμένο Gruyère
- 1/4 φλιτζάνι φρυγανιά
- 2 κουταλιές της σούπας φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος
- 1 μεγάλο αυγό, χτυπημένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (κατά προτίμηση χοντρό)
- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Για τη σάλτσα:
- 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο
- 2 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 2 φλιτζάνια ζωμό μοσχαρίσιο με χαμηλά νάτρια
- 2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο (και λίγο παραπάνω για γαρνίρισμα)
- Αλάτι (κατά προτίμηση χοντρό)
- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 1 1/2 φλιτζάνια τριμμένο Gruyère
Οδηγίες
Βήμα 1
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C.
- Στρώνετε ένα μεγάλο ταψί με αλουμινόχαρτο και το αλείφετε με λάδι.
Βήμα 2
- Φτιάξτε τα κεφτεδάκια: Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τον κιμά κοτόπουλου, το Gruyère, τη φρυγανιά, τον μαϊντανό, το αυγό και το σκόρδο.
- Αλατοπιπερώστε.
- Πλάστε 16 κεφτεδάκια, τοποθετήστε τα στο προετοιμασμένο ταψί και ψήστε για 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν καλά.
Βήμα 3
Εν τω μεταξύ, φτιάξτε τη σάλτσα:
- Σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά, λιώστε το βούτυρο.
- Προσθέστε τα κρεμμύδια και μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν πολύ και να ροδίσουν, για 25 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά.
- Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε μέχρι να βγάλει άρωμα, για 1 λεπτό ακόμη.
- Προσθέστε τον ζωμό και το θυμάρι και αλατοπιπερώστε.
- Βράστε το μίγμα, στη συνέχεια μειώστε τη φωτιά και αφήστε το να σιγοβράσει μέχρι να πήξει ελαφρώς, για 10 λεπτά.
Βήμα 4
- Προσθέστε τα κεφτεδάκια στο τηγάνι και πασπαλίστε με το Gruyère.
- Καλύψτε και μαγειρέψτε μέχρι τα κεφτεδάκια να ζεσταθούν καλά και το τυρί να λιώσει, για 5 λεπτά. Σερβίρετε ζεστά, γαρνιρισμένα με θυμάρι.