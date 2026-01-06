Συνταγή για κεφτεδάκια κοτόπουλου με γαλλικό κρεμμύδι – Η απρόσμενη γεύση που θα σας ενθουσιάσει

Αυτή η απλή συνταγή στο τηγάνι αναδεικνύει τις γεύσεις της γαλλικής σούπας με κρεμμύδι—καραμελωμένα κρεμμύδια, πλούσιο ζωμό και λιωμένο Gruyère—σε τυρένια κεφτεδάκια κοτόπουλου που ταιριάζουν τέλεια ως χορταστικό δείπνο για καθημερινή βραδιά ή ως ορεκτικό για πάρτι.

4 μερίδες

Χρόνος Προετοιμασίας: 15 λεπτά

Συνολικός Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά

Θερμίδες ανά Μερίδα: 649

Υλικά

Για τα κεφτεδάκια:

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, για το ταψί

500 γρ. κιμάς κοτόπουλου

1/2 φλιτζάνι τριμμένο Gruyère

1/4 φλιτζάνι φρυγανιά

2 κουταλιές της σούπας φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 μεγάλο αυγό, χτυπημένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (κατά προτίμηση χοντρό)

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα:

4 κουταλιές της σούπας βούτυρο

2 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 φλιτζάνια ζωμό μοσχαρίσιο με χαμηλά νάτρια

2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο (και λίγο παραπάνω για γαρνίρισμα)

Αλάτι (κατά προτίμηση χοντρό)

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 1/2 φλιτζάνια τριμμένο Gruyère

Οδηγίες

Βήμα 1

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C.

Στρώνετε ένα μεγάλο ταψί με αλουμινόχαρτο και το αλείφετε με λάδι.

Βήμα 2

Φτιάξτε τα κεφτεδάκια: Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τον κιμά κοτόπουλου, το Gruyère, τη φρυγανιά, τον μαϊντανό, το αυγό και το σκόρδο.

Αλατοπιπερώστε.

Πλάστε 16 κεφτεδάκια, τοποθετήστε τα στο προετοιμασμένο ταψί και ψήστε για 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν καλά.

Βήμα 3

Εν τω μεταξύ, φτιάξτε τη σάλτσα:

Σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά, λιώστε το βούτυρο.

Προσθέστε τα κρεμμύδια και μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν πολύ και να ροδίσουν, για 25 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά.

Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε μέχρι να βγάλει άρωμα, για 1 λεπτό ακόμη.

Προσθέστε τον ζωμό και το θυμάρι και αλατοπιπερώστε.

Βράστε το μίγμα, στη συνέχεια μειώστε τη φωτιά και αφήστε το να σιγοβράσει μέχρι να πήξει ελαφρώς, για 10 λεπτά.

Βήμα 4