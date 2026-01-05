Μια διαφορετική συνταγή για φακές

Σύνοψη από το

  • Οι φακές στον φούρνο με τυρί αποτελούν την τέλεια επιλογή για ένα θρεπτικό, γευστικό και άνετο πιάτο που θα εντυπωσιάσει την οικογένεια ή τους φίλους σας.
  • Ο συνδυασμός με τα λαχανικά και την πλούσια γεύση του τυριού Cheddar δημιουργεί μια χορταστική και έντονη γεύση, ιδανική για κάθε εποχή του χρόνου.
  • Το πιάτο είναι γεμάτο με πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ενώ μπορείτε να το προετοιμάσετε εύκολα με υλικά που ήδη έχετε στην κουζίνα σας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Μια διαφορετική συνταγή για φακές

Οι φακές στον φούρνο με τυρί είναι η τέλεια επιλογή για ένα θρεπτικό, γευστικό και άνετο πιάτο που θα εντυπωσιάσει την οικογένεια ή τους φίλους σας!
Ο συνδυασμός με τα λαχανικά και την πλούσια γεύση του τυριού Cheddar δημιουργεί μια χορταστική και έντονη γεύση, ιδανική για κάθε εποχή του χρόνου.
Το φαγητό είναι γεμάτο με πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ενώ η προσθήκη των μπαχαρικών κάνει την κάθε μπουκιά ακόμα πιο απολαυστική. Προετοιμάστε αυτό το πιάτο εύκολα με υλικά που ήδη έχετε στην κουζίνα σας και απολαύστε την υγιεινή απόλαυση που προσφέρει!

Φακές στον Φούρνο με Τυρί

  • Χρόνος Προετοιμασίας: 25 λεπτά
  • Χρόνος Μαγειρέματος: 1 ώρα και 15 λεπτά
  • Συνολικός Χρόνος: 1 ώρα και 40 λεπτά
  • Μερίδες: 6

Υλικά

  • 2 φλιτζάνια νερό
  • 1 ⅔ φλιτζάνια φακές
  • 1 (400 γρ) κονσέρβα μαγειρεμένων ντοματών
  • 2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
  • 3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη αποξηραμένη
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού φασκόμηλο αποξηραμένο
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού θυμάρι αποξηραμένο
  • 1 μεγάλο φύλλο δάφνης
  • 2 μεγάλα καρότα, κομμένα σε κομμάτια 1. 30 εκατοστών
  • Σέλινο ψιλοκομμένο
  • 1 ½ φλιτζάνι τριμμένο πικάντικο τυρί Cheddar

Οδηγίες

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 190 βαθμούς Κελσίου.
  • Ανακατέψτε το νερό, τις φακές, τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη, το φασκόμηλο, το θυμάρι και το φύλλο δάφνης σε ένα πυρέξ 3 λίτρων.
  • Ψήστε, χωρίς κάλυμμα, στον προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά.
  • Ανακατέψτε τα καρότα και το σέλινο, καλύψτε το σκεύος και συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι οι φακές και τα λαχανικά να μαλακώσουν, περίπου 40 λεπτά.
  • Πασπαλίστε το τυρί Cheddar από πάνω.
  • Ψήστε, χωρίς κάλυμμα, μέχρι να λιώσει το τυρί, περίπου 5 ακόμα λεπτά. Αφαιρέστε το φύλλο δάφνης πριν σερβίρετε.

Διατροφικές πληροφορίες (ανά μερίδα)

  • 383 Θερμίδες
  • 12γ Λιπαρά
  • 45γ Υδατάνθρακες
  • 24γ Πρωτεΐνη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση η γρίπη: Πολλά σοβαρά περιστατικά αφορούν ανεμβολίαστους

Πρώιμη άνοια: Τα 2 σημάδια που εμφανίζονται συχνά πριν από την απώλεια μνήμης

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

«Ψηφιακοί» έλεγχοι στην αγορά -Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:05 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ζήτησε από τον σύζυγό της να της γράψει τη μισή του εταιρεία – «Αν θέλει να είμαι στο σπίτι και να μεγαλώνω τα παιδιά, θέλω ανταλλάγματα»

Η οικογένεια μπορεί να είναι πρώτη, αλλά στην περίπτωση ενός διαζυγίου, η αγορά εργασίας δεν ν...
06:15 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν το κρυμμένο γράμμα «Ι» μέσα σε 9 δευτερόλεπτα

Αυτή η έξυπνη οπτική ψευδαίσθηση δείχνει ένα πλέγμα γεμάτο με το ψηφίο 1, αλλά υπάρχει ένα μόν...
05:30 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026: Σκορπιέ, η συναισθηματική ειλικρίνεια ήταν πάντα το δυνατό σου χαρτί

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
21:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πόσο σπάνια είναι η μέρα των γενεθλίων σας; Η λίστα με τις πιο κοινές και τις πιο σπάνιες ημερομηνίες γέννησης – Τι σημαίνουν

Οι πιο κοινές και οι πιο σπάνιες ημερομηνίες γέννησης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι