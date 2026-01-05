Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Ισχυροί έως θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα (5/1), σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ από το βράδυ η κακοκαιρία θα επεκταθεί και στη δυτική Στερεά.

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα, με την έντασή τους να αυξάνεται σταδιακά.

Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ από το απόγευμα αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ στο Ιόνιο και πρόσκαιρα στο Αιγαίο η ένταση θα αγγίξει τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 19 βαθμών.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το βράδυ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα.

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη νότια Κρήτη.

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη νότια Κρήτη. Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6, τοπικά 7 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Κρήτης το βράδυ πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Νότιοι 4 με 6, τοπικά 7 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Κρήτης το βράδυ πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι.

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΙΑ)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6, στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 και στο Αιγαίο 7 με τοπικά 8 μποφόρ στα ανατολικά.

Νότιοι 4 με 6, στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 και στο Αιγαίο 7 με τοπικά 8 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Πιθανώς ισχυρά φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 7 και στο Αιγαίο 8, τοπικά έως 9 μποφόρ.

Νότιοι 5 με 7 και στο Αιγαίο 8, τοπικά έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοανατολικά.

Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί στα δυτικά 5 με 6 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ, νότιοι στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Δυτικοί στα δυτικά 5 με 6 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ, νότιοι στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026