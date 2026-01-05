Βενεζουέλα: «Σημαντικό βήμα, αλλά όχι επαρκές η απομάκρυνση Μαδούρο», δηλώνει ο φερόμενος ως νικητής των εκλογών του 2024

  • Ο Εντμούνντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο φερόμενος ως νικητής των εκλογών του 2024 στη Βενεζουέλα, χαρακτήρισε την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ «σημαντικό βήμα, αλλά όχι επαρκές».
  • Υποστήριξε ότι η αληθινή εξομάλυνση της χώρας θα γίνει εφικτή μόνο με την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και τον σεβασμό της βούλησης του λαού από τις εκλογές της 28ης Ιουλίου 2024.
  • Η αιχμαλώτιση του Μαδούρο έγινε στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, με την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, που ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος, να απαιτεί την απελευθέρωσή του.
Βενεζουέλα: «Σημαντικό βήμα, αλλά όχι επαρκές η απομάκρυνση Μαδούρο», δηλώνει ο φερόμενος ως νικητής των εκλογών του 2024

Ο Εντμούνντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος σύμφωνα με τη δεξιά αντιπολίτευση ήταν ο νικητής των προεδρικών εκλογών του 2024 στη Βενεζουέλα, χαρακτήρισε χθες Κυριακή την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ «σημαντικό βήμα, αλλά όχι επαρκές» για την «εξομάλυνση», κατ’ αυτόν, της κατάστασης στη χώρα.

«Αυτή η στιγμή αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά όχι επαρκές. Η αληθινή εξομάλυνση της χώρας δεν θα γίνει εφικτή παρά αφού όλοι οι Βενεζουελανοί οι οποίοι στερούνται την ελευθερία τους για πολιτικούς λόγους (…) αφεθούν ελεύθεροι κι αφού η βούληση που εξέφρασε ο βενεζουελάνικος λαός την 28η Ιουλίου (σ.σ. 2024) γίνει σεβαστή, χωρίς επαμφοτερισμούς», υποστήριξε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα από την Ισπανία, όπου ζει εξόριστος.

«Σήμερα, ο άρπαγας της εξουσίας δεν βρίσκεται πλέον στη χώρα και είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη», συνέχισε ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, αναφερόμενος στον πρόεδρο Μαδούρο, που η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εννοεί να προσαγάγει σε δίκη για «ναρκωτρομοκρατία» και «διακίνηση κοκαΐνης».

«Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέο πολιτικό σενάριο, αλλά δεν αντικαθιστά θα θεμελιώδη καθήκοντα που έχουμε ακόμη μπροστά μας», πρόσθεσε, επιμένοντας πως «δεν είναι δυνατή καμιά δημοκρατική μετάβαση όσο έστω κι ένας Βενεζουελανός παραμένει φυλακισμένος άδικα».

Ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, που χαρακτηρίζει τον εαυτό του εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, απευθύνθηκε για ακόμη μια φορά στον στρατό, ζητώντας του να «σεβαστεί και να φροντίσει να γίνει σεβαστή η λαϊκή εντολή που εκφράστηκε την 28η Ιουλίου 2024», προσθέτοντας ότι, ως ο «αρχηγός» του, «σας υπενθυμίζω τον όρκο που πήρατε να είσαστε πιστοί στο Σύνταγμα, στον λαό και στη δημοκρατία».

Έπειτα από μήνες πληγμάτων εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν προχθές Σάββατο στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της οποίας απήγαγαν τον Νικολάς Μαδούρο.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είπε πως η Ουάσιγκτον πλέον θα «κυβερνά» τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας από το ανώτατο δικαστήριο, απόντος του αρχηγού του κράτους, απαίτησε την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς από τον Τύπο αν οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, νομπελίστρια ειρήνης του 2025, ή τον κ. Γκονσάλες Ουρούτια, ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε να μην απαντήσει.

Ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια είχε αντικαταστήσει εσπευσμένα ως ο υποψήφιος της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2024 την κ. Ματσάδο, αφού αυτή η τελευταία αποκλείστηκε από τη διαδικασία.

Ο Νικολάς Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του Ιουλίου του 2024 από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), που όμως δεν έδωσε τα πλήρη πρακτικά καταμέτρησης στη δημοσιότητα, υποστηρίζοντας πως υπέστη κυβερνοεπίθεση. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για απάτη και διεκδίκησε τη νίκη, επικαλούμενη δική της καταμέτρηση.

Η ανακήρυξη της νίκης του κ. Μαδούρο ακολουθήθηκε από επεισόδια στα οποία σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι. Κάπου 2.400 άλλοι συνελήφθησαν στις ταραχές, από τους οποίους έκτοτε έχουν αφεθεί ελεύθεροι περίπου 2.000, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Ακόμη μια ομάδα φυλακισμένων αφέθηκε ελεύθερη στα τέλη Δεκεμβρίου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

