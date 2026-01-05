Γιάννης Βρούτσης στον Realfm 97.8: «Βήμα στην κανονικότητα ήταν η παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων στο Σούπερ Καπ!»

  • Ο Γιάννης Βρούτσης αποκάλυψε στον Real FM 97,8 ότι η καταβολή του ποσοστού από το στοίχημα στις ομάδες αναμένεται φέτος στις 15 Φεβρουαρίου. Σημειώθηκε αύξηση κατά 21,21% της χρηματοδότησης σε συλλόγους και Ομοσπονδίες, καθώς και 62% στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα.
  • Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε πως «το 2025 τα κρούσματα βίας έχουν περιοριστεί», με τις ποινές κλεισίματος γηπέδων να πέφτουν από 11 σε μόλις 2 φορές. Χαρακτήρισε την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων στο Σούπερ Καπ ως «μια κατάκτηση στον δρόμο προς την κανονικότητα» χάρη στον νόμο του 2024.
  • Με την καθιέρωση του e-Kouros, ο Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν πλέον σωματεία-σφραγίδες», καθώς καταγράφηκαν 6.452 αθλητικά σωματεία. Τέλος, ανέφερε την εκτέλεση 350 αθλητικών έργων σε όλη την Ελλάδα και ότι η σύμβαση παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι στις τελικές διατυπώσεις.
«Πέρσι τα χρήματα σε επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σωματεία, καθώς και στις Ομοσπονδίες, δόθηκαν αρχές Μαρτίου. Φέτος πιστεύω ότι στις 15 Φεβρουαρίου θα έχουν δοθεί», αποκάλυψε ο Γιάννης Βρούτσης στον Real FM 97,8, για την καταβολή από την Πολιτεία του ποσοστού από το στοίχημα που δίνεται στις ομάδες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επεσήμανε ότι υπάρχει αύξηση κατά 21,21% της χρηματοδότησης, σημειώνοντας: «Εκτός από αυτά που δίνονται στους συλλόγους και στις Ομοσπονδίες, υπάρχει σημαντική αύξηση και στη χρηματοδότηση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αθλητισμού. Αύξηση από 1/1/2024 που φτάνει το 62%», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στην εκπομπή Real Sports με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, έκανε έναν απολογισμό του έργου του Υπουργείου για το 2025. Στάθηκε στο θέμα της βίας, τονίζοντας: «Το Σάββατο στο Ηράκλειο είδαμε, στον τελικό του Σούπερ Καπ Ολυμπιακός-ΟΦΗ, να υπάρχουν φίλαθλοι και από τις δύο ομάδες. Αυτό ήταν μια κατάκτηση στον δρόμο προς την κανονικότητα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, Ολυμπιακός-ΟΦΗ, που είχε γίνει πάλι το ίδιο. Το 2025 τα κρούσματα βίας έχουν περιοριστεί. Έχουμε μεγάλη μεταστροφή στην παραβατικότητα στις εξέδρες των γηπέδων σε Super League, Basket League και Volley League. Το 2024 είχαμε επιβολή ποινών από τη ΔΕΑΒ για κλείσιμο γηπέδων, δηλαδή να παίξουν χωρίς θεατές 11 φορές, το 2025 μόνο δύο φορές. Βλέπουμε ότι ο νόμος που εφαρμόστηκε για τη βία τον Φεβρουάριο του 2024, που έγινε με δική μου εισήγηση και τότε είχε πολλές αντιδράσεις, έπιασε τόπο. Και η αναβαθμισμένη ΔΕΑΒ, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και οι κάμερες στα γήπεδα βοήθησαν τελικά».

Με την καθιέρωση του e-Kouros, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού υπογραμμίζει ότι πλέον υπάρχει καταγραφή όλων των αθλητικών σωματείων της χώρας, που είναι 6.452, σημειώνοντας: «Δεν υπάρχουν πλέον σωματεία-σφραγίδες. Είναι η μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στον ελληνικό αθλητισμό. Ξέρουμε πόσα σωματεία έχουμε, πόσους αθλητές και αθλήτριες, πόσους προπονητές».

Στάθηκε στο θέμα της παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, λέγοντας: «Υπάρχει νομοθετική διάταξη παραχώρησης στην ΚΑΕ Ολυμπιακός του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δικαίως. Η σύμβαση παραχώρησης είναι στις τελικές διατυπώσεις».

Τόνισε ότι εκτελούνται σε όλη την Ελλάδα 350 αθλητικά έργα, μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Αθλητισμού ή από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για το Καυταντζόγλειο Στάδιο, όταν ρωτήθηκε πότε θα είναι έτοιμο για να μπορεί να παίξει εκεί ο ΠΑΟΚ, ενόψει της κατασκευής της νέας Τούμπας: «Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην τελική διευθέτηση του τελικού συμφωνητικού που δεσμευθήκαμε. Ο ΠΑΟΚ τον Ιούνιο του 2026 πρέπει να μπει στο Καυταντζόγλειο. Γίνονται κάποια έργα που έχει αναλάβει ο ΠΑΟΚ, αλλά και από την πλευρά μας δίνονται 11,5 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή που χρειάζεται, συν 10 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση. Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, που είχε πολλά προβλήματα με ελλιπείς εγκαταστάσεις, δίνουμε 70 εκατομμύρια ευρώ για αθλητικά έργα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού αποκάλυψε, τέλος, ότι στις 14/1, σε συνάντηση με τους δημάρχους όλης της χώρας μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), θα τους γνωστοποιηθεί σύνδεσμος που θα περιλαμβάνει ψηφιακά το αθλητικό οικοδόμημα του δήμου τους (τα σωματεία που έχουν, τις εγκαταστάσεις).

