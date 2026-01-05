Κάρμεν Ρουγγέρη: «Το καταδικάζω εντελώς αυτό για τα παιδιά»

  • Η Κάρμεν Ρουγγέρη μίλησε για την προσπάθειά της να διατηρεί χαμηλά τις τιμές των εισιτηρίων, στα 14 ευρώ για ενήλικες και 7 ευρώ για σχολικές παραστάσεις, ώστε να είναι προσιτές σε όλες τις οικογένειες.
  • Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτρια τόνισε τη σημασία του θεάτρου για τα παιδιά, ώστε να φεύγουν «πιο πλούσια» συναισθηματικά από κάθε παράσταση, πιστεύοντας ότι αυτή είναι η αποστολή του παιδικού θεάτρου.
  • Εξέφρασε επίσης την έντονη διαφωνία της με τη συνεχή ενασχόληση των παιδιών με τα κινητά τηλέφωνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «το καταδικάζω εντελώς αυτό για τα παιδιά».
Κάρμεν Ρουγγέρη: «Το καταδικάζω εντελώς αυτό για τα παιδιά»

Η Κάρμεν Ρουγγέρη μίλησε το πρωί της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στην εκπομπή «10 με τόνο» για την αγάπη της προς το θέατρο και τη σημασία που δίνει στη σχέση του με τα παιδιά. Η γνωστή σκηνοθέτρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεχή προσπάθειά της να κρατά χαμηλά τις τιμές των εισιτηρίων, ώστε οι παραστάσεις της να είναι προσιτές σε όλους.

«Κρατάω όσο μπορώ χαμηλότερα το εισιτήριο. Έτσι πρέπει, για να μπορεί όλη η οικογένεια να έρθει. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει 14 ευρώ για τον μπαμπά και τη μαμά που θα έρθει, θα μπορούσε να είναι και για όλο τον κόσμο, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι βλέπω ότι το βάζουν οι άλλοι. Και οι σχολικές είναι 7 ευρώ, για να επωφεληθούν όλα τα παιδιά, όλων των οικογενειών και να μπορέσει να βγει η παραγωγή. Αυτό με ενδιαφέρει και να αφήσει και ένα κέρδος για να μπορούμε να ξανακάνουμε άλλη δουλειά του χρόνου. Αυτός είναι ο σκοπός μας», τόνισε η Κάρμεν Ρουγγέρη.

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει το θέατρο για τα παιδιά και στο πώς αυτό μπορεί να τα κάνει να νιώσουν πιο πλούσια συναισθηματικά μετά από κάθε παράσταση. «Με ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά να παίρνουνε κάτι, να φεύγουνε πιο πλούσια από την παράστασή μας. Γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η αποστολή του θεάτρου για παιδιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη δεν παρέλειψε να εκφράσει και τη διαφωνία της με τη συνεχή ενασχόληση των παιδιών με τα κινητά τηλέφωνα, υπογραμμίζοντας ότι το θέατρο προσφέρει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και ζωντανό. «Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ είμαστε στην εποχή του κινητού, που εγώ το καταδικάζω εντελώς – εννοώ για τα παιδιά… Εντάξει, γιατί είναι ένα εργαλείο για τους μεγάλους. Ενώ είμαστε σε αυτή την εποχή, φαίνεται ότι το θέατρο έχει χρυσόσκονη που την έχουν ανάγκη τα παιδιά. Έχει μια τρυφερότητα, έχει αυτή την επαφή με τους ηθοποιούς που είναι ζωντανά. Αξίζει τον κόπο να έρθετε σε μία παράσταση. Μιλάει η ψυχή», είπε η ίδια με συγκίνηση.

