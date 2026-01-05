Κύπρος: Βουλευτής καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό μιας γυναίκας, σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα – Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου

  • Στον Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου διαβιβάζεται φάκελος υπόθεσης που αφορά καταγγελία γυναίκας εναντίον του βουλευτή Νίκου Σύκα για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα.
  • Ο βουλευτής Νίκος Σύκας τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου για τις εκλογές του Μαΐου, με την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού να τονίζει ότι το κόμμα «δεν δείχνει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας».
  • Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Νίκου Σύκα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ ο ίδιος δηλώνει «αρνούμαι κατηγορητικά την καταγγελία».
Κύπρος: Βουλευτής καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό μιας γυναίκας, σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα – Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου

Στον Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου διαβιβάζεται αύριο ο φάκελος υπόθεσης που αφορά καταγγελία γυναίκας εναντίον του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Λεμεσού, Νίκου Σύκα, για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Ο βουλευτής έχει τεθεί εκτός ψηφοδελτίου για τις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δημόσια τοποθέτησή της, τόνισε ότι το κόμμα «δεν δείχνει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας» και ότι «η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές». Υπογράμμισε επίσης πως «θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας» του βουλευτή και ανακοίνωσε ότι ο ίδιος τίθεται εκτός ψηφοδελτίου. Όπως ανέφερε, «η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν άρση της βουλευτικής ασυλίας του Νίκου Σύκα, ώστε να μπορέσει να ληφθεί ανακριτική κατάθεση και να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Η διαδικασία, όπως προβλέπεται, περνά μέσα από τη Νομική Υπηρεσία του κράτους και τον Γενικό Εισαγγελέα, αφού για την άρση της ασυλίας απαιτείται αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα υπέβαλε καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των ημερών της Πρωτοχρονιάς. Μετά την καταγγελία, εξετάστηκε από γιατρό και εκδόθηκε ιατρικό πιστοποιητικό με τα ευρήματα. Παρότι η φερόμενη πράξη έγινε εκτός Κύπρου, οι αρχές εξετάζουν εάν υπάρχουν οι νομικές προϋποθέσεις ώστε η υπόθεση να διωχθεί εντός της χώρας, καθώς κάτι τέτοιο επιτρέπεται όταν πρόκειται για Κύπριο πολίτη και το αδίκημα θεωρείται αξιόποινο και στις δύο χώρες. Για τον λόγο αυτόν, ζητήθηκαν οδηγίες χειρισμού από τη Νομική Υπηρεσία.

Ο ίδιος ο βουλευτής, μέσω δημόσιας δήλωσής του, τοποθετήθηκε λέγοντας: «Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής». Ο Νίκος Σύκας ανέφερε πως «αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου», ενώ δήλωσε «σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης». Όπως είπε, «στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, σημείωσε ότι «σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και είμαι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα», προσθέτοντας πως «επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα».

