Βαλένθια: Εξαγριωμένοι οι οπαδοί των «νυχτερίδων» – Έσπασαν το πούλμαν της ομάδας μετά την βαριά ήττα από την Θέλτα

  • Η Βαλένθια γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τη Θέλτα, με αποτέλεσμα η επιστροφή της αποστολής να συνοδευτεί από έντονη δυσαρέσκεια των οπαδών, καθώς η ομάδα παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού.
  • Εξαγριωμένοι φίλαθλοι πέταξαν αντικείμενα προς το πούλμαν της ομάδας, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια, κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο.
  • Η διοίκηση της Βαλένθια αντέδραξε άμεσα, εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τα επεισόδια και καλεί σε ψυχραιμία.
Η Βαλένθια γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τη Θέλτα στο Βίγκο, με αποτέλεσμα η επιστροφή της αποστολής να συνοδευτεί από έντονη δυσαρέσκεια των οπαδών. Το βαρύ σκορ, σε συνδυασμό με τη μέτρια φετινή πορεία της ομάδας, δημιούργησε κλίμα έντασης γύρω από τον σύλλογο, ο οποίος παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, καθώς εξαγριωμένοι φίλαθλοι πέταξαν αντικείμενα προς το πούλμαν της ομάδας, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια. Οι «Νυχτερίδες» διανύουν μια απογοητευτική σεζόν και η νέα ήττα αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, εντείνοντας την οργή μερίδας της εξέδρας κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο.

Η διοίκηση της Βαλένθια αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τα επεισόδια και καλεί σε ψυχραιμία. «Η Βαλένθια θα ήθελε να εκφράσει την κατανόηση που υπάρχει για την απογοήτευση των οπαδών μας. Ωστόσο, ο σύλλογος λυπάται βαθιά για το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά την άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει ένα από τα παράθυρα του λεωφορείου. Τέτοιες πράξεις βίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε παίκτες ή μέλη του τεχνικού επιτελείου. Η Βαλένθια καταδικάζει έντονα κάθε μορφή βίας».

