Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί στην τραγωδία του Κραν Μοντανά – Οι 20 ήταν ανήλικοι

Ταυτοποιήθηκαν τα 40 θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, 9 Γάλλους εκ των οποίων μία Γαλλοελβετίδα και μία γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, 6 Ιταλούς εκ των οποίων ένας Ιταλο-εμιρατιανός, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ