ΥΠΕΞ Βενεζουέλας για δήλωση Μητσοτάκη: «Να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου»

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ Πίντο, σχολίασε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Ο Γκιλ Πίντο δήλωσε πως «οι ναζιστές χρησιμοποίησαν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που σήμερα επιχειρούνται να προβληθούν κατά της Βενεζουέλας», τονίζοντας ότι αυτό αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
  • Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας συνέστησε στον Έλληνα πρωθυπουργό «να απέχει από το να εκφέρει άποψη για τη χώρα μας και, αντ’ αυτού, να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΥΠΕΞ Βενεζουέλας για δήλωση Μητσοτάκη: «Να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου»
Minister for Foreign Affairs of Venezuela Yvan Gil Pinto arrives to address the 80th session of the United Nations General Assembly, Friday, Sept. 26, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Pamela Smith)

Την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ Πίντο.

«Οι ναζιστές χρησιμοποίησαν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που σήμερα επιχειρούνται να προβληθούν κατά της Βενεζουέλας: ότι η απόρριψη μιας κυβέρνησης και της ιδεολογίας της μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για δολοφονίες, εισβολές και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», έγραψε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Αυτός ο συλλογισμός όχι μόνο αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αναβιώνει και τις πιο σκοτεινές λογικές που η Ευρώπη ορκίστηκε να μην επαναλάβει».

Κλείνοντας τόνισε ότι «από τη Βενεζουέλα συνιστούμε στον Έλληνα πρωθυπουργό να απέχει από το να εκφέρει άποψη για τη χώρα μας και, αντ’ αυτού, να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου και των ιστορικών διδαγμάτων που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής διεθνούς έννομης τάξης».

Resulta preocupante que el actual Primer Ministro de Grecia parezca no haber aprendido de la historia reciente de…

Δημοσιεύτηκε από Yvan GilPinto στις Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

