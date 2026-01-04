ΥΠΕΞ Βενεζουέλας για δήλωση Μητσοτάκη: «Να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου»

Την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ Πίντο.

«Οι ναζιστές χρησιμοποίησαν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που σήμερα επιχειρούνται να προβληθούν κατά της Βενεζουέλας: ότι η απόρριψη μιας κυβέρνησης και της ιδεολογίας της μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για δολοφονίες, εισβολές και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», έγραψε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Αυτός ο συλλογισμός όχι μόνο αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αναβιώνει και τις πιο σκοτεινές λογικές που η Ευρώπη ορκίστηκε να μην επαναλάβει».

Κλείνοντας τόνισε ότι «από τη Βενεζουέλα συνιστούμε στον Έλληνα πρωθυπουργό να απέχει από το να εκφέρει άποψη για τη χώρα μας και, αντ’ αυτού, να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου και των ιστορικών διδαγμάτων που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής διεθνούς έννομης τάξης».