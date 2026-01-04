«Χαμόγελο του Παιδιού» για Γιώργο Παπαδάκη: Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον άνθρωπο που έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και ευγνωμοσύνης αποχαιρέτησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» τον Γιώργο Παπαδάκη, κάνοντας λόγο για έναν φίλο, συνοδοιπόρο και άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στο έργο του με συνέπεια και ψυχή.

«Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Παπαδάκη, τον φίλο, τον συνοδοιπόρο, τον άνθρωπο που έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας!

Τα θερμότατα συλλυπητήρια μας στη σύζυγο και τους γιους του, τους φίλους και συναδέλφους του.

Υπήρξαμε ευτυχείς που ήταν δίπλα μας, που γνώρισε την αγάπη και ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα προσέφερε στο όνομα του Ανδρέα για “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Είμαστε ευτυχείς που μόλις λίγους μήνες πριν, στις 11 Νοεμβρίου 2025, του απονείμαμε το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 ετών έργου μας. Η χαρά και η συγκίνηση όλων ήταν διάχυτη και από πλευράς μας το “ευχαριστώ”.

Καλό ταξίδι μοναδικέ Γιώργο, για όλους μας, και δάσκαλε για πλήθος δημοσιογράφων και παρουσιαστών», αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του.