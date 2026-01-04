Βενεζουέλα: Πέντε κράτη της Λατινικής Αμερικής και η Ισπανία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της χώρας

Σύνοψη από το

  • Πέντε χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Ισπανία απέρριψαν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της Βενεζουέλας, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη χώρα.
  • Οι έξι χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την περιφερειακή σταθερότητα, απορρίπτοντας «κάθε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοκτησίας των φυσικών ή στρατηγικών πόρων» της Βενεζουέλας.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιτρέψει σε αμερικανικές εταιρίες να εκμεταλλευτούν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή, κατάλληλη και συνετή μετάβαση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: Πέντε κράτη της Λατινικής Αμερικής και η Ισπανία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της χώρας

Πέντε αριστερές κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική –Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη–  και η Ισπανία, εξέδωσαν κοινή δήλωση σήμερα, Κυριακή,  με την οποία απορρίπτουν “κάθε προσπάθεια ελέγχου” της Βενεζουέλας, την επόμενη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Οι έξι χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την περιφερειακή σταθερότητα μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του αμερικανικού στρατού και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν δια της βίας και αναμένεται να δικαστούν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της “ναρκοτρομοκρατίας”.

“Εκφράζουμε την ανησυχία μας απέναντι σε κάθε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοκτησίας των φυσικών ή στρατηγικών πόρων” της Βενεζουέλας, αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιτρέψει στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες να εκμεταλλευτούν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, η οποία κατέχει το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα “διοικήσουν τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή, κατάλληλη και συνετή μετάβαση”.

(Πηγή: ΑΜΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:24 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Ζητεί σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας – Είναι «ο μόνος τρόπος για την επίλυση της κρίσης»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ζήτησε σήμερα, Κυριακή, τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλ...
21:48 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 28 φιναλίστ που διεκδικούν μια θέση στον ελληνικό τελικό – Βίντεο με τα τραγούδια τους

Απόψε αποκαλύφθηκαν τα τραγούδια των 28 καλλιτεχνών που έχουν μπει στον δρόμο για τον ελληνικό...
21:24 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη – Η 15χρονη ήταν αγνοούμενη μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Ανεπίσημες πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη, στο Κραν Μοντανά, στην Ε...
21:08 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μεντβέντεφ: Οι ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομες – Επιθυμεί τον έλεγχο του πετρελαίου

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε σήμερα ότι οι ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι