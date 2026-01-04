Κτηνωδία στο Ρέθυμνο: Σκότωσαν 17 κουτάβια στον δήμο Αμαρίου

  • Κτηνωδία στο Ρέθυμνο, όπου εντοπίστηκαν νεκρά 17 κουτάβια, κάτω από γέφυρα, σε περιοχή μεταξύ των χωριών Μέρωνας και Γερακάρι.
  • Η πρόεδρος των «Ζωόφιλων Ρεθύμνου», Νέλλη Ζησιμοπούλου, γνωστοποίησε το περιστατικό, τονίζοντας πως πρόκειται για «μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων» και «ποινικό αδίκημα».
  • Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., με τους φιλόζωους να ζητούν πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κτηνωδία στο Ρέθυμνο, όπου εντοπίστηκαν νεκρά 17 κουτάβια, κάτω από γέφυρα, σε περιοχή μεταξύ των χωριών Μέρωνας και Γερακάρι.

Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της η πρόεδρος του φιλοζωικού συλλόγου «Ζωόφιλοι Ρεθύμνου», Νέλλη Ζησιμοπούλου, η οποία προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου,

17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα.

Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στη πρόεδρο του φιλοζωικού συλλόγου ” Ζωόφιλοι Ρεθυμνου” κ. Νελλη Ζησιμοπούλου. Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Δεν μιλάμε για «μεμονωμένο περιστατικό». Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων.

Μιλάμε για ποινικό αδίκημα.
Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.
Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.
Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή.

Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα,
μπορεί να το κάνει ξανά».

21:16 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

