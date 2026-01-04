Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί Enikos Newsroom 22:08, Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026 κοινωνία Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3010 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (4/1). 18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα. Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΚΕΡ ΤΖΟΚΕΡ Μοιράσου το: Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 28 φιναλίστ που διεκδικούν μια θέση στον ελληνικό τελικό – Βίντεο με τα τραγούδια τους Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη – «Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό» Κτηνωδία στο Ρέθυμνο: Σκότωσαν 17 κουτάβια στον δήμο Αμαρίου σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 4 ώρες πριν Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου – Τι είχε πει για την πορεία του στην τηλεόραση, το «Καλημέρα Ελλάδα» και την οικογένειά του 12 λεπτά πριν Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές 3 ώρες πριν Τραμπ: Απειλεί και την νέα πρόεδρο της Βενεζουέλας – «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο» αν «δεν κάνει το σωστό» 3 ώρες πριν Γιώργος Παπαδάκης: «Σίγησε» η ιστορική πρώτη καλημέρα της πρωινής ενημέρωσης – Η πορεία του και οι σταθμοί της καριέρας του 2 ώρες πριν Αεροδρόμια: Αποκαταστάθηκαν οι επικοινωνίες στο FIR Αθηνών, με καθυστερήσεις οι πτήσεις – Τι προκάλεσε το «μπλακ άουτ» 1 ώρα πριν Ύπνος: Τι συμβαίνει στο σώμα και τον εγκέφαλό σας όταν κάνετε διατάσεις πριν κοιμηθείτε 2 ώρες πριν Πόσο σπάνια είναι η μέρα των γενεθλίων σας; Η λίστα με τις πιο κοινές και τις πιο σπάνιες ημερομηνίες γέννησης – Τι σημαίνουν 4 ώρες πριν Σχέσεις: 8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν δεν είναι πλέον ερωτευμένοι, αλλά δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα 3 ώρες πριν Κουζίνα: Το κοινό εργαλείο που κάνει τον καθαρισμό του χώρου μεταξύ φούρνου και πάγκου παιχνιδάκι 11 λεπτά πριν Ανακάλυψη-έκπληξη από χειριστή ανιχνευτή μετάλλων – Η σπάνια μεσαιωνική σφραγίδα που βρήκε, έκρυβε έναν αρχαίο «θησαυρό» που «ενώνει» δύο διαφορετικούς κόσμους 12 λεπτά πριν Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές 25 λεπτά πριν Ιταλία: Τηλεφωνική επικοινωνία της Μελόνι με τη Ματσάδο για το μέλλον της Βενεζουέλας 32 λεπτά πριν «Χαμόγελο του Παιδιού» για Γιώργο Παπαδάκη: Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον άνθρωπο που έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας 39 λεπτά πριν Θοδωρής Κυριακού: Αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη ENIKOS NETWORK Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026 Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 23:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026 Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές Τραγικός επίλογος στις έρευνες για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, η οποία αγνοούνταν μετά την φον... 22:39 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026 «Χαμόγελο του Παιδιού» για Γιώργο Παπαδάκη: Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον άνθρωπο που έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και ευγνωμοσύνης αποχαιρέτησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» τον Γιώργο ... 21:56 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026 Μυτιλήνη: Συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος για πώληση ποτού σε ανήλικο Στη σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου ενός καταστήματος για πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο ... 21:32 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026 Κτηνωδία στο Ρέθυμνο: Σκότωσαν 17 κουτάβια στον δήμο Αμαρίου Κτηνωδία στο Ρέθυμνο, όπου εντοπίστηκαν νεκρά 17 κουτάβια, κάτω από γέφυρα, σε περιοχή μεταξύ ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11 λεπτά πριν Ανακάλυψη-έκπληξη από χειριστή ανιχνευτή μετάλλων... 12 λεπτά πριν Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη –... 25 λεπτά πριν Ιταλία: Τηλεφωνική επικοινωνία της Μελόνι με τη... 32 λεπτά πριν «Χαμόγελο του Παιδιού» για Γιώργο Παπαδάκη: Με... 39 λεπτά πριν Θοδωρής Κυριακού: Αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη με... 47 λεπτά πριν ΕΕ: Ζητεί σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας... 55 λεπτά πριν Βενεζουέλα: Πέντε κράτη της Λατινικής Αμερικής και η... 1 ώρα πριν Ύπνος: Τι συμβαίνει στο σώμα και τον εγκέφαλό σας όταν... myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο Θεοφάνια: Πώς διαμορφώνεται η αμοιβή όσων εργαστούν την Τρίτη Διόδια: Πόσο κοστίζει το ταξίδι με αυτοκίνητο με τις νέες τιμές στους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής Ελλάδας MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι