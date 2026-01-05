Ντμίτρι Μεντβέντεφ: «Παράνομος αλλά συνεπής ο Τραμπ»

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι οι ενέργειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βενεζουέλα ήταν παράνομες, αλλά παράλληλα συνεπείς, καθώς –όπως υποστήριξε– στόχευαν στην υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων. Τις δηλώσεις του μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μεντβέντεφ επισήμανε ότι «πρέπει να αναγνωρίσουμε πως, παρά την προφανή παρανομία στη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί μια κάποια συνέπεια στις ενέργειές του. Αυτός και η ομάδα του υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας τους αρκετά σκληρά».

Στη συνέχεια, ο Ρώσος αξιωματούχος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Λατινική Αμερική, χαρακτηρίζοντάς την «πίσω αυλή» τους. Όπως είπε, ο Τραμπ φάνηκε να επιδιώκει τον έλεγχο των προμηθειών πετρελαίου της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας πως αυτό αποτέλεσε τον βασικό του στόχο.

«Το κύριο κίνητρο του “θείου Σαμ” ήταν πάντα απλό: οι προμήθειες των άλλων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι, αν τέτοιες ενέργειες είχαν γίνει εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, τότε θα μπορούσαν να θεωρηθούν πράξη πολέμου.