Μίκι Ρουρκ: Κινδυνεύει να μείνει άστεγος ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ – Φέρεται να χρωστάει ενοίκια 60.000 δολαρίων

Αδυνατισμένος και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μίκι Ρουρκ εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, τη στιγμή που άνοιγε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελίες από σούπερ μάρκετ. Ο γνωστός ηθοποιός, με ξυρισμένο κεφάλι, έδειχνε κουρασμένος, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ, που άφησε εποχή με την ταινία «Ενιάμισι Εβδομάδες» στο πλευρό της Κιμ Μπάσιντζερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με έξωση από το σπίτι όπου διαμένει. Ο ηθοποιός φέρεται να χρωστά ενοίκια ύψους 60.000 δολαρίων, γεγονός που τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση.

Το 2025 ο Μίκι Ρουρκ είχε βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, όταν αποβλήθηκε από το ριάλιτι «Celebrity Big Brother» εξαιτίας χυδαίων και ομοφοβικών σχολίων που είχε κάνει. Όπως αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα, στις 18 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους έλαβε ειδοποίηση τριών ημερών για να πληρώσει το ενοίκιο ή να αποχωρήσει από το σπίτι, εφόσον δεν τακτοποιούσε τις οφειλές του.