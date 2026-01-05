Μίκι Ρουρκ: Κινδυνεύει να μείνει άστεγος ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ – Φέρεται να χρωστάει ενοίκια 60.000 δολαρίων

Σύνοψη από το

  • Αδυνατισμένος και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μίκι Ρουρκ εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.
  • Ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ φέρεται να χρωστά ενοίκια ύψους 60.000 δολαρίων και βρίσκεται αντιμέτωπος με έξωση από το σπίτι όπου διαμένει, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.
  • Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι στις 18 Δεκεμβρίου έλαβε ειδοποίηση τριών ημερών για να πληρώσει το ενοίκιο ή να αποχωρήσει από το σπίτι, εφόσον δεν τακτοποιούσε τις οφειλές του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μίκι Ρουρκ: Κινδυνεύει να μείνει άστεγος ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ – Φέρεται να χρωστάει ενοίκια 60.000 δολαρίων

Αδυνατισμένος και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μίκι Ρουρκ εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, τη στιγμή που άνοιγε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελίες από σούπερ μάρκετ. Ο γνωστός ηθοποιός, με ξυρισμένο κεφάλι, έδειχνε κουρασμένος, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ, που άφησε εποχή με την ταινία «Ενιάμισι Εβδομάδες» στο πλευρό της Κιμ Μπάσιντζερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με έξωση από το σπίτι όπου διαμένει. Ο ηθοποιός φέρεται να χρωστά ενοίκια ύψους 60.000 δολαρίων, γεγονός που τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση.

Το 2025 ο Μίκι Ρουρκ είχε βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, όταν αποβλήθηκε από το ριάλιτι «Celebrity Big Brother» εξαιτίας χυδαίων και ομοφοβικών σχολίων που είχε κάνει. Όπως αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα, στις 18 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους έλαβε ειδοποίηση τριών ημερών για να πληρώσει το ενοίκιο ή να αποχωρήσει από το σπίτι, εφόσον δεν τακτοποιούσε τις οφειλές του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Κάρμεν Ρουγγέρη: «Το καταδικάζω εντελώς αυτό για τα παιδιά»

Η Κάρμεν Ρουγγέρη μίλησε το πρωί της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στην εκπομπή «10 με τόνο» για την α...
20:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Όσα είχε πει η σύζυγός του, Τίνα, στο «Ενώπιος Ενωπίω» – «Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος»

Στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω τον Μάιο του 2025 μίλησε για πρώτη φορά, δεν συνηθίζει να δίνει συ...
19:16 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ

Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή “Τρεις στον αέρα” αποχαιρέτη...
11:22 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Πόνεσα πάρα πολύ, έχασα και οικονομικά και ψυχικά» – Η εξομολόγηση για τον εθισμό του στον τζόγο

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τον εθισμό που είχε στον τζόγο προχώρησε ο Γιώργος Κωνσταντίν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι