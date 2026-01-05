Γιώργος Παπαδάκης: Σύσσωμη η ελληνική τηλεόραση αποχαιρέτησε τον «βασιλιά» της πρωινής ενημέρωσης

  • Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη βύθισε σε βαθιά θλίψη τον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας, προκαλώντας σοκ και συγκίνηση σε συναδέλφους και φίλους του.
  • Συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι τον αποχαιρέτησαν δημόσια με λόγια αγάπης, ευγνωμοσύνης και σεβασμού, αναγνωρίζοντας τον επαγγελματία που καθόρισε όσο λίγοι την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε τον συγκλονισμό του, δηλώνοντας: «Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα». Ανάλογα συγκινητικά ήταν και τα λόγια της Μαρίας Αναστασοπούλου, η οποία ανέφερε πως «κλείνει μια εποχή».
Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη βύθισε σε βαθιά θλίψη τον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας. Η είδηση προκάλεσε σοκ και συγκίνηση σε συναδέλφους, συνεργάτες και φίλους του, οι οποίοι θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια με λόγια αγάπης, ευγνωμοσύνης και σεβασμού για τον άνθρωπο και επαγγελματία που καθόρισε όσο λίγοι την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα.

Συγκλονισμένος από την απώλεια, ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε: «Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό. Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του. Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό. Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ».

 

Με λόγια απλά, γεμάτα συγκίνηση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σημείωσε: «Γειά σου Γιώργο… Σ’ ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα… και θα σε ευχαριστώ για πάντα… Καλό ταξίδι…».

Η Σεμίνα Διγενή, με την οποία είχαν ξεκινήσει μαζί τα πρώτα τους τηλεοπτικά βήματα, έγραψε: «Καλό ταξίδι, Γιώργο. Οι “Ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ».

Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δε θα τελειώσουν ποτέ. 💔

Δημοσιεύτηκε από Semina Digeni στις Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρέτισε κι εκείνη τον δημοσιογράφο με βαθιά συγκίνηση: «Σοκαρισμένη. Έφυγες, Γιώργο μου, και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου».

Ανάλογη ήταν και η ανάρτηση του Παναγιώτη Στάθη, που τον διαδέχθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»: «Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές και τη στήριξή σου. Αφήνεις πίσω σου μια τεράστια παρακαταθήκη, οδηγό και πυξίδα για όλους μας».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος, έγραψε: «Ο Γιώργος μας. Η τηλεόραση που αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Αχ, γλυκέ μου Γιώργο!».

Από την πλευρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε: «Καλό ταξίδι, Γιώργο Παπαδάκη! Ήσουν πάντα αυθεντικός σε κάθε στάδιο της μεγάλης διαδρομής σου, ακούραστος και μάχιμος, υποστηρικτικός με τους νέους και ένας μεγάλος δάσκαλος της δημοσιογραφίας. Ήταν τιμή μου που σε γνώρισα στη μεγάλη οικογένεια του ΑΝΤ1 και συμπορευτήκαμε για 12 χρόνια στην πρωινή ζώνη. Καλό παράδεισο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά σου που τόσο λάτρευες».

 

Τον δικό της αποχαιρετισμό θέλησε να κάνει και η Μαρία Αναστασοπούλου, με την οποία συνεργάστηκε για δύο χρόνια στο «Καλημέρα Ελλάδα»: «Με τη συνέπεια και την επιμονή του διαμόρφωσε τα πρωινά μας και – χωρίς να το επιδιώκει – διαμόρφωσε κι ανθρώπους. Έδειξε πως η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο εικόνα και λόγια, αλλά καθημερινός μόχθος. Κλείνει μια εποχή που είχε ξυπνητήρι πολύ νωρίς και εκείνον να λέει φωναχτά “Καλημέρα Ελλάδα” σε όλους μας. Τώρα σιωπή, σεβασμός κι ευγνωμοσύνη».

