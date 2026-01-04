Γιώργος Παπαδάκης: «Σίγησε» η ιστορική πρώτη καλημέρα της πρωινής ενημέρωσης – Η πορεία του και οι σταθμοί της καριέρας του

Ο Γιώργος Παπαδάκης έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάζοντας επί 34 χρόνια την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Απεβίωσε από έμφραγμα του μυοκαρδίου στις 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών.

Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης «Καλημέρα Ελλάδα».

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

Η Τίνα Παπαδελή, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του, του είχε χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο.

Το «αντίο» του από την τελευταία εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Μόλις πριν λίγους μήνες ο δημοσιογράφος είχε πει το δικό του «αντίο» στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ολοκληρώνοντας έναν μοναδικό κύκλο 34 χρόνων στον «αέρα» του ΑΝΤ1.

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου και θα αποχωριστώ και την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, στους φίλους, στα αδέρφια μου που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, με την υπερβολή μου, τις εμμονές μου, αλλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου απέναντί τους.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου… Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1! Θοδωρή, ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά! Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου… Καλημέρα Ελλάδα» είχε πει φανερά συγκινημένος.

Στην ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου στην τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Παπαδάκη τον Μάιο του 2025 στο “Ενώπιος Ενωπίω” για το πώς άντεξε 34 χρόνια ξύπνημα στις 4 το πρωί, απάντησε: «Όχι, στις 4 η ώρα γίνεται η δεύτερη σύσκεψη. Ξυπνάω στις 01:45 χωρίς ξυπνητήρι. Είχα κάνει «προπόνηση» στο ραδιόφωνο, στο Δεύτερο Πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, όπου έκανα το «Κάθε μέρα παντού» μετά τον Δημήτρη Σαπρανίδη. Μια θρυλική εκπομπή που το σήμα της, μάλιστα, το είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Μας το είχε «κεράσει». Μου άρεσε να ξεκινάω τη μέρα μου από το πρωί, είχα συνηθίσει εκτός δουλειάς δημοσιογραφικής να ξυπνάω πολύ νωρίς με άλλες δουλειές που έκανα στο παρελθόν και δεν με ενοχλούσε καθόλου. Είμαι πρωινός τύπος. Λειτουργώ πολύ καλύτερα το πρωί».