Νίκος Χατζηνικολάου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη – «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

  • Ο Νίκος Χατζηνικολάου αποχαιρετά με συγκινητική ανάρτηση τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 74 ετών.
  • Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρει ότι ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του «μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς!».
  • «Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!», προσθέτει ο Νίκος Χατζηνικολάου.
Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Νίκος Χατζηνικολάου αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 74 ετών.

«Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση, με μεγάλη στενοχώρια. Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!», γράφει ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ανάρτησή του.

