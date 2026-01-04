Μαξίμου: Προγραμματισμένη σύσκεψη για το αγροτικό

Στον απόηχο των αποφάσεων των αγροτών να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη για τα αγροτικά θέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, μια αντίστοιχη σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χατζηδάκης έχει επισημάνει ότι «όλοι είμαστε ενώπιον των ευθυνών μας», «τόσο η κυβέρνηση όσο και οι αγροτοσυνδικαλιστές», τονίζοντας ότι οι αγρότες έχουν λάβει επιδοτήσεις που είναι οι υψηλότερες του 2025, σε σχέση με το 2024.