Μαξίμου: Προγραμματισμένη σύσκεψη για το αγροτικό

Σύνοψη από το

  • Ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη για τα αγροτικά θέματα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο των αποφάσεων των αγροτών να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.
  • Αύριο το πρωί αναμένεται αντίστοιχη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα.
  • Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έχει τονίσει ότι «όλοι είμαστε ενώπιον των ευθυνών μας» και πως οι αγρότες έχουν λάβει τις υψηλότερες επιδοτήσεις για το 2025 σε σχέση με το 2024.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μέγαρο Μαξίμου

Στον απόηχο των αποφάσεων των αγροτών να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη για τα αγροτικά θέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, μια αντίστοιχη σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χατζηδάκης έχει επισημάνει ότι «όλοι είμαστε ενώπιον των ευθυνών μας», «τόσο η κυβέρνηση όσο και οι αγροτοσυνδικαλιστές», τονίζοντας ότι οι αγρότες έχουν λάβει επιδοτήσεις που είναι οι υψηλότερες του 2025, σε σχέση με το 2024.

20:08 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

20:01 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

19:50 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

19:24 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

