Αγρότες: Νέα κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων – Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη στα Μάλγαρα

Νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στα Μάλγαρα.

Στην πανελλαδική σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν 62 μπλόκα, αποφασίστηκε κλιμάκωση το επόμενο διάστημα μετά τα Φωτά, με αποκλεισμούς ακόμη και παραδρόμων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε 48ωρος αποκλεισμός την Πέμπτη και την Παρασκευή, σε πρώτη φάση, σε κομβικά σημεία: εθνικές οδούς, παραδρόμους και τελωνεία.

Οι αγρότες θα κλείσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τρακτέρ και οχήματα τον κόμβο του Μπράλου, «κόβοντας την Ελλάδα στα δύο», όπως ανέφεραν στη συνέλευση τους.

Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στα Τέμπη, κλείνοντας την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στην Εγνατία Οδό και στην Ιόνια Οδό, στη Σιάτιστα στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Πελοπόννησο, στη Νεστάνη.

Κλειστά θα είναι και τα Νέα Μάλγαρα. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και στα τελωνεία και στους σταθμούς διέλευσης, Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Εξοχής, Ορμενίου και Κήπων, όπως και σε παράδρομους σε πολλές περιοχές της χώρας. Την Τρίτη οι αγρότες θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο Νίκαιας μιλώντας στο ΕΡΤNEWS, είπε:

«Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική θα έλεγα, από όλα τα μπλόκα της χώρας. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα, μέχρι να υπάρχει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, Πέμπτη και Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε ο χρόνος να μας νικήσει, ούτε η κούραση. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα».

Σχετικά με το κλείσιμο δρόμων, ο κ. Μαρούδας τόνισε: «Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».

Τζέλλας: Ο αγώνας δεν σταματάει

«Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή και έχει το περιθώριο κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε ένα πραγματικό διάλογο» τόνισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Ε65 Κώστας Τζέλλας.

«Αν θέλουν αύριο κιόλας μπορούν να μας καλέσουν σε ένα διάλογο ειλικρινή, ουσιαστικό, με λύσεις για να πάμε στα σπίτια μας και να τελειώνει μια και καλή αυτό το 48ωρος αποκλεισμός. Ως πρώτο βήμα. Ο αγώνας δεν σταματάει» πρόσθεσε.

Ανεστίδης: Δεν φοβόμαστε τίποτα

«Το μήνυμα που βγήκε σήμερα μέσα από εδώ είναι ότι δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω, δεν φοβόμαστε τίποτα, όσες κι απειλές κι αν μας ρίξουν, είμαστε χαρακωμένοι στους δρόμους, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει» δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Νεων Μαλγάρων και συνέχισε:

«Το μήνυμα είναι ένα. Όχι στη Mercosur. Βγήκε μέσα από όλους, μέσα από την αίθουσα, από εκατοντάδες στόματα. Θέτουμε τον πρωθυπουργό προ των ευθυνών του.

Δεν πρέπει να σηκωθεί και να πετάξει με το αεροπλάνο να πάει να υπογράψει τη Μερκοσούρ. Θα έχει να απολογηθεί απέναντι σε όλη την κοινωνία».

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι από αγροτικά μπλόκα, αγροτοκτηνοτροφικούς και μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς, ζητώντας τη συνέχιση των κινητοποιήσεων «σαν ένα μπλόκο» και τονίζοντας ότι δεν επιθυμούν «προσχηματικό» διάλογο, αλλά «διάλογο ουσίας» για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Κάποιοι ανέφεραν, επίσης, ότι λόγω των ΑΤΑΚ και του monitoring πολλοί συνάδελφοι τους ακόμη παραμένουν απλήρωτοι.

Ο πρόεδρος του παραρτήματος Κ. Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας Θανάσης Σαρόπουλος ενημέρωσε τη συνέλευση των αγροτών για τις συνέπειες της Mercosur, εάν κυρωθεί.

Χαιρέτισαν, επίσης, εκπρόσωπος της γενικής συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών, που τις επόμενες μέρες σχεδιάζουν «κλείσιμο λαϊκών αγορών και της λαχαναγοράς», καθώς και εκπροσώπος των αλιέων.