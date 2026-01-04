Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή Πρόεδρο της χώρας

  • Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.
  • Ο υπουργός Άμυνας, Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, επικαλέστηκε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την ανάληψη της εξουσίας από τη Ροντρίγκες για 90 ημέρες και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί για να εγγυηθούν την κυριαρχία της χώρας.
  • Ο στρατηγός Παντρίνο καταδίκασε τη σύλληψη του Μαδούρο και την «εν ψυχρώ» δολοφονία μέρους της ομάδας ασφαλείας του κατά την αμερικανική επιδρομή.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή Πρόεδρο της χώρας
Φωτογραφία: AP

Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε σήμερα την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός, Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, την επόμενη μέρα της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Διαβάζοντας μια ανακοίνωση, ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες.

Ζητώντας την απελευθέρωση του Μαδούρο, ο στρατηγός Παντρίνο καταδίκασε επίσης την «εν ψυχρώ» δολοφονία ενός μέρους της ομάδας ασφάλειάς του.

Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του πρώην Προέδρου της Βενεζουέλας σκοτώθηκε κατά την αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψή του το Σάββατο, διευκρίνισε σήμερα το πρωί ο υπουργός Άμυνας, χωρίς να δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Στην τηλεοπτική του δήλωση παράλληλα, ο Παντρίνο υποστήριξε την ανακήρυξη της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

