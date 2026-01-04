Γιώργος Παπαδάκης: Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης

Σύνοψη από το

  • Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του -επί 33 χρόνια- «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης του καναλιού. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, έπειτα από βαρύ έμφραγμα.
  • Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα».
  • Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Παπαδάκης
Φωτογραφία: Intime

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του -επί 33 χρόνια- «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης του καναλιού.

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου – Τι είχε πει για την πορεία του στην τηλεόραση, το «Καλημέρα Ελλάδα» και την οικογένειά του

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του καναλιού, η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, έπειτα από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της κρατικής τηλεόρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα» — την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.

Η αποχώρησή του από το τιμόνι της εκπομπής, στις 4 Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ήταν γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός και παρών, προσφέροντας τη ματιά και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

Τα AI sex bots μπορούν να τροφοδοτήσουν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις πιο γρήγορα από έναν σύντροφο, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο

Θεοφάνια: Πώς διαμορφώνεται η αμοιβή όσων εργαστούν την Τρίτη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:57 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: «Σίγησε» η ιστορική πρώτη καλημέρα της πρωινής ενημέρωσης – Η πορεία του και οι σταθμοί της καριέρας του

Ο Γιώργος Παπαδάκης έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάζοντας επί 34 χρόνια την εκ...
19:06 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Η συνέντευξη που έδωσε το 2020 στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Τον Ιούνιο του 2020 ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου κα...
18:45 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου – Τι είχε πει για την πορεία του στην τηλεόραση, το «Καλημέρα Ελλάδα» και την οικογένειά του

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο «βασιλιάς της πρωινής ζώνης» στην ελληνική τηλεόραση, πέθανε την Κυριακ...
18:16 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Στο «Λαϊκό» ο Γιώργος Παπαδάκης – Υπέστη έμφραγμα

Στο «Λαϊκό» νοσοκομείο μεταφέρθηκε πριν από λίγο ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης. Σύμφωνα με...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι