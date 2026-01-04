Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά – Πρόκειται για νέους 14 με 17 ετών

Σύνοψη από το

  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 Ιταλών πολιτών οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά, όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία.
  • Πρόκειται για νέους 14 με 17 ετών (δύο κοπέλες και τέσσερα αγόρια) οι οποίοι δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το ελβετικό κλαμπ, την νύχτα της Πρωτοχρονιάς.
  • Ο Ιταλός πρέσβης δήλωσε πως πρόκειται για «τραγωδία η οποία μπορούσε να αποφευχθεί», τονίζοντας ότι θα αρκούσε «λίγη πρόληψη και ένα ίχνος λογικής».
Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά – Πρόκειται για νέους 14 με 17 ετών
Φωτογραφία: Reuters

Όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάντο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 Ιταλών πολιτών οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά.

Πρόκειται για νέους 14 με 17 ετών (δύο κοπέλες και τέσσερα αγόρια) οι οποίοι δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί απο το ελβετικό κλαμπ, την νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

«Υπάρχουν μοιραία συμβάντα, αλλά αυτό δεν ήταν μοιραίο συμβάν, πρόκειται για τραγωδία η οποία μπορούσε να αποφευχθεί. Θα ήταν αρκετή λίγη πρόληψη και ένα ίχνος λογικής», δηλωσε ο Ιταλός πρέσβης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

