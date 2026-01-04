Λαϊκές αγορές: Τριήμερες κινητοποιήσεις στην Αττική στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας από 7 Ιανουαρίου

  • Τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας που ξεκινάει στις 7 Ιανουαρίου.
  • Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, συγκέντρωση στη Λαχαναγορά Ρέντη την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και μηχανοκίνητη πορεία την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.
  • Η ΠΟΣΠΛΑ θέτει ως κυρίαρχα αιτήματα την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, την κατάργηση πρόσθετων φόρων και τη μείωση του κόστους παραγωγής, διεκδικώντας και ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.
Τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας στις λαϊκές αγορές που ξεκινάει στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων ξεκινά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη, στις 08:00, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία με σημείο συγκέντρωσης Κηφισού και Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΣΠΛΑ στην ανάρτησή της, ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο.


Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η Ομοσπονδία θέτει συγκεκριμένα αιτήματα, με κυρίαρχο την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Παράλληλα ζητά την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, των τριετιών στη φορολόγηση και της φορολόγησης με βάση τον μέσο όρο του ΚΑΔ, καθώς και την απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Επιπλέον, οι πωλητές διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστούν χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές, αλλά και τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.

Τέλος, η ΠΟΣΠΛΑ υπογραμμίζει ότι οι λαϊκές αγορές έχουν παρόν αλλά και μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

