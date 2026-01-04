ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό

Σύνοψη από το

  • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε «μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών», χαρακτηρίζοντάς το «πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή».
  • Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε άμεσα, ενώ ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
  • Για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό

Ανακοίνωση εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σχετικά με το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια, κάνοντας λόγο για «μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών».

Η ΥΠΑ σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι «πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή».

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας μέσα στο 2026; Νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς να το καταφέρετε

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Διόδια: Πόσο κοστίζει το ταξίδι με αυτοκίνητο με τις νέες τιμές στους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής Ελλάδας

Επίδομα μητρότητας: «Ξεκλειδώνει» για γυναίκες που το είχαν χάσει – Ποιες θα μπορούν να κάνουν ξανά αίτηση και θα λάβουν αν...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:18 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης, ύστερα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη το μεσημέρι της Κυριακής (4/1)...
18:17 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Προανάκριση για τις συνθήκες του χθεσινού δυστυχήματος στον Στρυμονικό κόλπο διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού

Προανάκριση για τις συνθήκες του χθεσινού δυστυχήματος στον Στρυμονικό κόλπο, κατά το οποίο έχ...
18:08 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αεροδρόμια: Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά το «μπλακ άουτ» – Αυξάνεται η χωρητικότητα στον εναέριο χώρο

Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στα ελληνικά αεροδρόμια μετά το σημερινό μπλακ αουτ που δη...
17:20 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Πρωτοφανής και απαράδεκτη η έκταση του σημερινού συμβάντος»

Ευθύνες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιρρίπτει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι