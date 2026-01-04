ΗΠΑ: Η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου δημοσίευσε χάρτη της Γροιλανδίας στα χρώματα των ΗΠΑ – Η αντίδραση της Δανίας

Σύνοψη από το

  • Η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, δημοσίευσε μια φωτογραφία της Γροιλανδίας στα χρώματα των ΗΠΑ με τη λεζάντα «Σύντομα», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
  • Ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ ζήτησε «απόλυτο σεβασμό» στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο χώρες είναι στενοί σύμμαχοι.
  • Οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να γίνει τμήμα των ΗΠΑ, μια ιδέα που έχει απορριφθεί από τη Δανία και τη Γροιλανδία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου δημοσίευσε χάρτη της Γροιλανδίας στα χρώματα των ΗΠΑ – Η αντίδραση της Δανίας
Πηγή: Χ / @KatieMiller

Ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ ζήτησε σήμερα «απόλυτο σεβασμό» στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας, έπειτα από ένα tweet της συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, η οποία ανήρτησε μια φωτογραφία της Γροιλανδίας με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιμένει για τη Γροιλανδία παρά την αντίθεση της Ευρώπης – «Την έχουμε ανάγκη»

Η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη της αμερικανικής προεδρίας, ανήρτησε στον λογαριασμό της στο X χθες Σάββατο μια φωτογραφία της Γροιλανδίας χρωματισμένης με την αμερικανική σημαία. Η φωτογραφία συνοδευόταν από μια λεζάντα που έγραφε με κεφαλαία γράμματα: «Σύντομα».


Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές στη διάρκεια των ετών ότι η Γροιλανδία, ένα έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τους ορυκτούς πόρους του νησιού.

Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών αναζωπυρώθηκαν μετά την απόφαση του Τραμπ να διορίσει στα τέλη Δεκεμβρίου τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία.

«Μια φιλική υπενθύμιση προς τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Δανίας: είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι», δήλωσε ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ, Τζέσπερ Μίλερ Σόρενσεν, σε απάντηση στο tweet της Κέιτι Μίλερ.

«Και ναι, περιμένουμε απόλυτο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», έγραψε.


Η Μίλερ είχε διατελέσει σύμβουλος και εκπρόσωπος της Επιτροπής DOGE για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, με επικεφαλής τότε τον Έλον Μασκ, πριν προσληφθεί από τον δισεκατομμυριούχο στον ιδιωτικό τομέα.

Η ανάρτηση της Μίλερ στο X έρχεται μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό σε επιχείρηση στο Καράκας.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα θεωρείται από ειδικούς ως προειδοποίηση προς συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για τις απειλές του Τραμπ να αρπάξει στρατηγικούς πόρους, ξεκινώντας από τη δηλωμένη πρόθεσή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας μέσα στο 2026; Νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς να το καταφέρετε

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Διόδια: Πόσο κοστίζει το ταξίδι με αυτοκίνητο με τις νέες τιμές στους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής Ελλάδας

Επίδομα μητρότητας: «Ξεκλειδώνει» για γυναίκες που το είχαν χάσει – Ποιες θα μπορούν να κάνουν ξανά αίτηση και θα λάβουν αν...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:35 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Βίντεο από τη μεταφορά της Σίλια Φλόρες στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψη

Πλάνα από τη Νέα Υόρκη, στα οποία η Σίλια Φλόρες εμφανίζεται να φτάνει στα κεντρικά γραφεία τη...
17:08 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο ανηλίκων από οικογένειες με ελληνικές ρίζες – Κανένα νεότερο για την Αλίκη Καλλέργη

Δύο ανήλικες ελληνικής καταγωγής είναι μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, στην...
16:36 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε χωριό – Πολλοί απήχθησαν, λέει η αστυνομία

Τουλάχιστον 30 χωρικοί σκοτώθηκαν στην Βόρεια Νιγηρία και αρκετοί άλλοι απήχθησαν από ένοπλους...
16:28 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πάπας Λέων: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι