Νικολάς Μαδούρο: Η άνοδος και η πτώση από την εξουσία στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βρισκόταν στο στόχαστρο πολύ πριν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιδρομής το Σάββατο το πρωί.

Ο 63χρονος Μαδούρο, πρώην οδηγός λεωφορείου, μεγάλωσε σε μια οικογένεια εργατικής τάξης στο Καράκας, ενώ και οι γονείς του είχαν αριστερό υπόβαθρο. Ακολούθησε τον πατέρα του στον συνδικαλιστικό ακτιβισμό και την πολιτική.

Αριστερός ριζοσπάστης με στενούς δεσμούς με την Κούβα, ο Μαδούρο ανέβηκε στις τάξεις των αιρετών αξιωμάτων για να διοριστεί αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας από τον Ούγκο Τσάβες το 2012, έναν χρόνο πριν ο ισχυρός άνδρας πεθάνει από καρκίνο. Στη συνέχεια διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος.

Οι ελλείψεις και η μείωση του βιοτικού επιπέδου στη χώρα της Νότιας Αμερικής οδήγησαν σε διαμαρτυρίες το 2014 που κλιμακώθηκαν σε καθημερινές πορείες σε εθνικό επίπεδο, σε καταστολή των διαφωνούντων από την κυβέρνηση και σε μείωση της δημοτικότητας του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, ένας γεροδεμένος ηγέτης με μουστάκι, συχνά απεικονιζόταν ως κλόουν που απλώς επαναλάμβανε την πομπώδη ρητορική του Τσάβες, αλλά παρόλα αυτά κέρδισε μια οριακή νίκη στις προεδρικές εκλογές εκείνου του έτους για μια εξαετή θητεία.

Ο Μαδούρο έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια ότι ηγείται μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών και όπλων που ονομάζεται Cartel of the Suns, η οποία αποτελείται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βενεζουέλας που εργάζονται υπό την ηγεσία του.

Οι κατηγορίες οδήγησαν τον Μαδούρο να κατηγορηθεί στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων τον Μάρτιο του 2020.

Υπάρχει μια πάγια αμοιβή γι’ αυτόν εδώ και χρόνια, την οποία ο Τραμπ αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το 2025, αφότου κήρυξε το Καρτέλ των Ήλιων τρομοκρατική ομάδα και τον Μαδούρο ηγέτη της.

Ωστόσο, ο Μαδούρο αρνείται ότι είναι ηγέτης καρτέλ και έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ως λόγο για να προσπαθήσουν να τον εκθρονίσουν και να αποκτήσουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του.

Η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της πλέον βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία θεωρείται φαβορί για να διαδεχθεί τον Μαδούρο στην προεδρία, έχει οδηγήσει σε συνεχείς διαμαρτυρίες στο Καράκας και σε άλλες πόλεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε βίαιη καταστολή και θύματα.

Η απόπειρα δολοφονίας και οι εκλογές του 2018

Κατά τη διάρκεια των 13 ετών που κατείχε την εξουσία από την θέση του προέδρου, ο Μαδούρο συχνά πλαισιωνόταν από τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η οποία κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στην κυβέρνησή του, συμπεριλαμβανομένης αυτής της γενικής εισαγγελέα. Την είχαν υπό κράτηση μαζί με τον σύζυγό της.

Ο Μαδούρο επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη πυροδότησαν εκρηκτικά κοντά του κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας το 2018, τραυματίζοντας αρκετούς στρατιώτες, αλλά ανακηρύχθηκε νικητής στις εκλογές της χώρας εκείνο το έτος.

Το 2019, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας δήλωσε ότι είχε καταλάβει αδίκως τον έλεγχο και δεν ήταν ο νόμιμος πρόεδρος της χώρας. Αυτό οδήγησε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, να αρνηθούν να τον αναγνωρίσουν ως ηγέτη της Βενεζουέλας.

Αυτοανακηρύχθηκε νικητής στις εκλογές του 2024

Για να αποφύγει την ευθύνη για τα δεινά της χώρας του, ο Μαδούρο κατηγορεί συχνά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σχεδιάζουν να τον σκοτώσουν και τα δυτικά έθνη ότι καταστρέφουν την οικονομία της χώρας του. Έχει διατηρήσει δεσμούς με την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες που έχουν βοηθήσει τη Βενεζουέλα να παραμείνει στην επιφάνεια.

Ο Μαδούρο αυτοανακηρύχθηκε ξανά νικητής στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024, παρά τα στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο. Η στρατιωτική δράση του Σαββάτου ακολούθησε μήνες επιθέσεων των ΗΠΑ σε σκάφη που κατηγορούνταν για μεταφορά ναρκωτικών από τη χώρα.

Υπήρξαν 35 γνωστές επιθέσεις εναντίον σκαφών στα ύδατα της Νότιας Αμερικής από τις αρχές Σεπτεμβρίου και τουλάχιστον 115 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Την Πέμπτη, ο Μαδούρο δήλωσε στην κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας ότι ήταν έτοιμος για διάλογο με τις ΗΠΑ «όπου θέλουν και όποτε θέλουν».

Ο Τραμπ όμως προχώρησε με στρατιωτική δράση, συλλαμβάνοντας το ισχυρό ζευγάρι.

Είχε κάνει δύο γάμους

Ο Μαδούρο έχει παντρευτεί δυο φορές. Ο πρώτος γάμος του ήταν με την Αντριάνα Γκέρα Άνχουλο, με την οποία απέκτησε τον μοναδικό του γιο, τον Νικολάς Μαδούρο τον Νεότερο. Ο γιος του, γνωστός και ως “Nicolasito”, εργάστηκε σε αρκετές κυβερνητικές θέσεις: αρχηγός του σώματος ειδικών επιθεωρητών, διευθυντής της Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου και μέλος της Εθνοσυνέλευσης.

Αργότερα παντρεύτηκε την Σίλια Φλόρες, δικηγόρο και πολιτικό που αντικατέστησε τον Μαδούρο στην προεδρία της Εθνοσυνέλευσης τον Αύγουστο του 2006, όταν ο Μαδούρο παραιτήθηκε για να γίνει υπουργός Εξωτερικών. Έγινε η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

Η σχέση τους ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1990 όταν η Φλόρες ήταν η δικηγόρος του Ούγκο Τσάβες, μετά τις προσπάθειες για πραξικόπημα στη Βενεζουέλα το 1992. Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2013, μήνες μετά την εκλογή του Μαδούρο ως προέδρου της χώρας. Παρόλο που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, ο Μαδούρο έχει τρία θετά παιδιά από τον πρώτο γάμο της συζύγου του με τον Ουόλτερ Ραμόν Γκαβίδια: τον Walter Jacob, τον Yoswel και τον Yosser.