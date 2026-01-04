Νικολάς Μαδούρο: Το βίντεο του Λευκού Οίκου στην DEA – «Καληνύχτα και καλή χρονιά» είπε στους πράκτορες

Σύνοψη από το

  • Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον Νικολάς Μαδούρο.
  • Το βίντεο δείχνει τον Μαδούρο, με χειροπέδες, να περπατάει δίπλα σε πράκτορες της DEA στο Μανχάταν, όπου υποβλήθηκε σε έρευνα και λήφθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα.
  • Ο Μαδούρο προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά, λέγοντας «Καληνύχτα» και στη συνέχεια «Καλή Χρονιά» στους πράκτορες.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαδούρο dea

Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον Νικολάς Μαδούρο.

«Ο δράστης περπάτησε», έγραψε το Rapid Response 47 πάνω από το βίντεο, το οποίο δείχνει τον Μαδούρο, με μια μαύρη μπλούζα με κουκούλα, να περπατάει σε έναν διάδρομο με ένα μπλε χαλί με την ένδειξη «DEA NYD». Ο Μαδούρο υποβλήθηκε σε έρευνα και λήφθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα στο γραφείο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στο Μανχάταν.

Το βίντεο δείχνει τον Μαδούρο, με χειροπέδες, να περπατάει δίπλα σε πράκτορες της DEA, προσπαθώντας να μιλήσει αγγλικά μετά την άφιξή του σε αμερικανικό έδαφος.

«Καληνύχτα», λέει.

Στη συνέχεια, ρωτάει τον εαυτό του στα ισπανικά, λέγοντας «Es buenas noches, έτσι δεν είναι;» — που μεταφράζεται ως «Καληνύχτα, έτσι δεν είναι;»

Ο Μαδούρο επαναλαμβάνει την «καληνύχτα» σε όσους βρίσκονται στην αίθουσα πριν προσθέσει «Καλή Χρονιά», με ελαφρώς πιο ζωηρό τόνο.

Perp walked.pic.twitter.com/34iIsFUDdG

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026

07:25 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Το στοίχημα του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Τα βίντεο του Μαδούρο με χειροπέδες και η επόμενη ημέρα – Όλες οι εξελίξεις

Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με δημοσι...
06:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Νέα εικόνα που δείχνει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, με χειροπέδες

Νέες εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον Νικολάς Μα...
06:43 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Τερματίζονται οι περιορισμοί των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν τέλος στους περιορισμούς που ίσχυαν για τις πτήσεις στον εναέριο ...
06:31 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ο Χαμενεΐ θεωρεί «δίκαια» τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών αλλά καταδικάζει τους «ταραξίες» – Τουλάχιστον 4 νεκροί σε διαδηλώσεις στα δυτικά

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε πως οι οικονομικές διεκδικήσεις των ...
