Νικολάς Μαδούρο: Το βίντεο του Λευκού Οίκου στην DEA – «Καληνύχτα και καλή χρονιά» είπε στους πράκτορες

Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον Νικολάς Μαδούρο.

«Ο δράστης περπάτησε», έγραψε το Rapid Response 47 πάνω από το βίντεο, το οποίο δείχνει τον Μαδούρο, με μια μαύρη μπλούζα με κουκούλα, να περπατάει σε έναν διάδρομο με ένα μπλε χαλί με την ένδειξη «DEA NYD». Ο Μαδούρο υποβλήθηκε σε έρευνα και λήφθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα στο γραφείο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στο Μανχάταν.

Το βίντεο δείχνει τον Μαδούρο, με χειροπέδες, να περπατάει δίπλα σε πράκτορες της DEA, προσπαθώντας να μιλήσει αγγλικά μετά την άφιξή του σε αμερικανικό έδαφος.

«Καληνύχτα», λέει.

Στη συνέχεια, ρωτάει τον εαυτό του στα ισπανικά, λέγοντας «Es buenas noches, έτσι δεν είναι;» — που μεταφράζεται ως «Καληνύχτα, έτσι δεν είναι;»

Ο Μαδούρο επαναλαμβάνει την «καληνύχτα» σε όσους βρίσκονται στην αίθουσα πριν προσθέσει «Καλή Χρονιά», με ελαφρώς πιο ζωηρό τόνο.

Perp walked.pic.twitter.com/34iIsFUDdG

