Κορινθία: Νεκρός σε τροχαίο 89χρονος – Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι

Σύνοψη από το

  • Εκτροπή αυτοκινήτου με θανάσιμο τραυματισμό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 Ιανουαρίου 2026, στην Κορινθία, στο 12ο χλμ. της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Μάννας.
  • Ένας 89χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του όταν το επιβατικό όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και κατέληξε σε χωράφι.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Κορινθίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Εκτροπή αυτοκινήτου με θανάσιμο τραυματισμό το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 Ιανουαρίου 2026 στην Κορινθία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στο 12ο χλμ. της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Μάννας.

Ένα επιβατικό όχημα, που οδηγούσε 89χρονος, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια, ανετράπη. Το αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 89χρονου.

Ο τραυματίας, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου, λίγο μετά, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Κορινθίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έλλειψη μαγνησίου: Μάτια που τρεμοπαίζουν και άλλα 3 σημάδια

Η Όπρα Γουίνφρεϊ πιο αδύνατη από ποτέ μιλά για τον αγώνα της με την παχυσαρκία: «Δεν φοβάμαι πια το φαγητό»

Euronext Athens: Τα 10+1 ρεκόρ του 2025 – Οι αποδόσεις των μετοχών

Έρχονται αυξήσεις μισθών το 2026 απο κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:46 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Προσαγωγές από την Αστυνομία μετά τη φονική συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας άνδρας, ηλικίας 31 ετών, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε κέντρο...
11:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Έβρος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών

Συνελήφθησαν σε οικισμούς του Έβρου, από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Φερών κα...
11:23 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρά προβλήματα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια: Δεν πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις λόγω τεχνικού προβλήματος

Σοβαρά προβλήματα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύσ...
10:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νέα Σμύρνη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών – Εξετάζεται και το σενάριο του εμπρησμού

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι