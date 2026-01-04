Κορινθία: Νεκρός σε τροχαίο 89χρονος – Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι

Εκτροπή αυτοκινήτου με θανάσιμο τραυματισμό το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 Ιανουαρίου 2026 στην Κορινθία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στο 12ο χλμ. της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Μάννας.

Ένα επιβατικό όχημα, που οδηγούσε 89χρονος, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια, ανετράπη. Το αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 89χρονου.

Ο τραυματίας, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου, λίγο μετά, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Κορινθίας.