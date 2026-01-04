Τα χαμόγελα επιστρέφουν για 3 ζώδια – «Τέλος η μελαγχολία, ένα βάρος φεύγει επιτέλους από πάνω σας»

Από τις 4 Ιανουαρίου 2026, τρία 3 ζώδια βιώνουν μια ευτυχία που είχαν καιρό να νιώσουν. Η Φθίνουσα Σελήνη υποστηρίζει τη συναισθηματική απελευθέρωση και τον αναστοχασμό, ενώ η ενέργεια του Καρκίνου δίνει έμφαση στη φροντίδα, την ασφάλεια και την ειλικρίνεια. Μαζί, μας βοηθούν να διώξουμε οποιαδήποτε παρατεταμένη θλίψη και μελαγχολία.

Αυτό που θα νιώσουμε αυτή την ημέρα, την 4η Ιανουαρίου, δεν είναι μια στιγμιαία συναισθηματική ανατροπή, αλλά περισσότερο μια σταδιακή ανακούφιση. Το βάρος φεύγει από τις καρδιές μας επειδή αποδεχόμαστε κάτι αντί να το αποφεύγουμε.

Την Κυριακή, η θλίψη εξασθενεί για τρία ζώδια και τα συναισθήματα αυτά δεν φαντάζουν πλέον τόσο συντριπτικά. Αν και η διαδρομή μέχρι εδώ ήταν μεγάλη και δύσκολη, η ευτυχία επέστρεψε.

Τα χαμόγελα επιστρέφουν για 3 ζώδια από σήμερα 4 Ιανουαρίου

Δίδυμοι

Ζυγός

Αιγόκερως

Στις 4 Ιανουαρίου, Δίδυμοι, η θλίψη που κουβαλούσατε αρχίζει να χαλαρώνει τη λαβή της. Για σας, αυτό λέει πολλά. Η Φθίνουσα Σελήνη στον Καρκίνο σάς βοηθά να αναγνωρίσετε ότι μεγάλο μέρος του συναισθηματικού σας βάρους προήλθε από το γεγονός ότι κρατούσατε πράγματα μέσα σας για πολύ καιρό, χωρίς να εκφράζετε όσα σκέφτεστε.

Αυτή την ημέρα, σας επισκέπτεται ξανά μια συγκεκριμένη παλιά ανάμνηση. Αν και το συνηθίζετε αυτό, αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Βλέπετε κάτι από το παρελθόν με νέα μάτια, και αυτή η οπτική αλλάζει τα πάντα.

Αν και η ανάμνησή σας είναι αληθινή, η επιθυμία σας να την αντιλαμβάνεστε ως κάτι μόνιμα καταστροφικό δεν ταιριάζει πλέον στον τρόπο ζωής σας. Έχετε αλλάξει, Δίδυμοι. Έχετε ωριμάσει. Τώρα βρίσκεστε σε μια αποστολή να απαλλαγείτε από άσχετες αναμνήσεις. Είναι καλό. Τα πάτε περίφημα και είστε πιο ευτυχισμένοι από ό,τι ήσασταν εδώ και καιρό.

Η συναισθηματική αλλαγή για εσάς, Ζυγοί, έρχεται μέσα από την αποδοχή. Η Φθίνουσα Σελήνη στον Καρκίνο υποδεικνύει έναν τομέα στη ζωή σας όπου προσπαθούσατε υπερβολικά να αλλάξετε κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει.

Το υπέροχο είναι ότι στις 4 Ιανουαρίου καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσετε μόνιμα μέσα στο μυαλό σας. Έχετε τη δύναμη να προχωρήσετε, και αν το κάνετε, η θλίψη που χαρακτηρίζει όλη αυτή την εμπειρία θα σβήσει.

Πιθανότατα το γνωρίζατε αυτό από την αρχή, Ζυγοί. Απλώς σας πήρε λίγο χρόνο να το αποδεχτείτε. Ξεπεράσατε τη θλίψη που σας κρατούσε δέσμιους και περάσατε σε μια εποχή ευτυχίας. Ήρθε η ώρα να προχωρήσετε. Είστε έτοιμοι.

Για εσάς, Αιγόκεροι, η αναγνώριση ότι υπάρχετε και ότι αξίζετε την αγάπη είναι αυτό που τερματίζει την περίοδο της θλίψης σας. Η Φθίνουσα Σελήνη στον Καρκίνο φέρνει μια στιγμή τρυφερότητας που σας επιτρέπει να χαμηλώσετε τις άμυνές σας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναγνώριση του πόσα πολλά διαχειρίζεστε μόνοι σας, νιώθοντας παράλληλα ότι δεν σας εκτιμούν οι άνθρωποι για τους οποίους νοιάζεστε. Στις 4 Ιανουαρίου, η ευγένεια έρχεται ως σωσίβιο και σας δείχνει ότι όλα είναι εντάξει. Θα είστε καλά, Αιγόκεροι. Για την ακρίβεια, θα είστε ευτυχισμένοι.

Ο Καρκίνος είναι γνωστό ότι αναδεικνύει έντονα συναισθήματα και στη δική σας περίπτωση, είναι καλή ιδέα να έρθετε σε επαφή με αυτά. Αυτό είναι που σας οδηγεί στο επόμενο βήμα και σας βοηθά να ολοκληρώσετε το ταξίδι της θεραπείας σας.