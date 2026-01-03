Η ζωή θα βελτιωθεί πολύ για 3 ζώδια από τα τέλη Ιανουαρίου – «Μετά την έντονη πίεση, επιτέλους θα χαλαρώσετε»

Προς τα τέλη Ιανουαρίου του 2026, ένα πολύ πιο φωτεινό κεφάλαιο ανοίγει για τρία ζώδια, που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται αισθητά. Ύστερα από μια μακρά περίοδο πίεσης και αβεβαιότητας, έρχεται επιτέλους η στιγμή που μπορούν να χαλαρώσουν, να νιώσουν ανακούφιση και να αντικρίσουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Οι τελευταίες ημέρες του μήνα σηματοδοτούν μια ουσιαστική αλλαγή προς το καλύτερο, καθώς ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας ετοιμάζονται να αλλάξουν ζώδιο, ελαφρύνοντας αισθητά το γενικό κλίμα για αυτά τα ζώδια.

Ο Κρόνος βρίσκεται στους Ιχθύες από τον Μάρτιο του 2023, αλλά καθώς ο μήνας φτάνει στο τέλος του, ο πλανήτης της πειθαρχίας απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες από την είσοδό του στον Κριό, όπου θα παραμείνει έως τις 14 Απριλίου 2028. Ο Ποσειδώνας είχε μια μακρά διέλευση από τους Ιχθύες, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2012, και τον τελευταίο χρόνο ο Κρόνος βρισκόταν σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα.

Αυτή ήταν μια δύσκολη διέλευση, καθώς ο Κρόνος κυβερνά τις δομές της ζωής μας, ενώ ο Ποσειδώνας τις αποσυνθέτει. Το αποτέλεσμα είναι μια περίοδος κατά την οποία δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε μπροστά και συχνά νιώθουμε καταθλιπτικοί ή σαν να έχουμε κολλήσει στη λάσπη, χωρίς πραγματική διαύγεια για το μέλλον.

Η κορύφωση αυτής της διέλευσης συμβαίνει τον Ιανουάριο, πριν ο Ποσειδώνας εγκαταλείψει οριστικά τους Ιχθύες στις 26 Ιανουαρίου 2026. Κανείς που ζει σήμερα δεν θα ξαναβιώσει μια διέλευση του Ποσειδώνα στους Ιχθύες, ενώ ο Κρόνος δεν θα επιστρέψει σε αυτό το ζώδιο για άλλα 30 χρόνια.

Αυτές οι διελεύσεις υπήρξαν πιο δύσκολες για τα μεταβλητά ζώδια ή για όσους έχουν πλανήτες σε μεταβλητά ζώδια στο ωροσκόπιό τους. Όμως τώρα που αυτές οι διελεύσεις πλησιάζουν επιτέλους στο τέλος τους, κάθε ζήτημα που συνδέεται με τον Κρόνο (ή τον Ποσειδώνα) ολοκληρώνεται, καθώς αυτοί οι πλανήτες έχουν πλέον κάνει ό,τι είχαν να κάνουν σε επίπεδο ανατροπών και διαταραχών. Καθώς ο Ιανουάριος 2026 φτάνει στο τέλος του, αυτά τα ζώδια μπορούν να περιμένουν ότι η ζωή τους θα γίνει αισθητά καλύτερη.

Η ζωή θα βελτιωθεί πολύ για 3 ζώδια από τα τέλη Ιανουαρίου

Ιχθύες

Παρθένος

Δίδυμος

Ιχθύες

Ιχθύες, δεχτήκατε ένα διπλό χτύπημα τον τελευταίο χρόνο, καθώς τόσο ο Κρόνος όσο και ο Ποσειδώνας διέρχονταν από το ζώδιό σας. Ωστόσο, η ζωή βελτιώνεται σημαντικά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Όταν ο Κρόνος διέρχεται από το ζώδιό σας (κάτι που συμβαίνει κάθε 30 χρόνια), περνάτε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων που μερικές φορές μοιάζουν με κρίση, ειδικά όταν ο Κρόνος βρίσκεται σε σύνοδο με τον Ήλιο σας. Συνήθως, καθώς ο Κρόνος εγκαταλείπει το ζώδιό σας, μπορείτε να ανασάνετε με ανακούφιση, γνωρίζοντας ότι οι δοκιμασίες σας τελείωσαν. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ο Κρόνος θα παραμείνει στο ζώδιό σας μόνο για δύο ακόμη εβδομάδες προτού αποχωρήσει για τα επόμενα 30 χρόνια. Όταν ο Κρόνος εισέλθει στον Κριό, μεταφέρεται στον δεύτερο οίκο σας. Εκεί, θα εργαστείτε για να χτίσετε ισχυρότερα θεμέλια στη ζωή σας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα οικονομικά και την αυτοεκτίμησή σας.

Ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες υπήρξε μια μακρά και μπερδεμένη όψη, ειδικά όταν βρισκόταν σε σύνοδο με τον Ήλιο σας. Οι διελεύσεις Ήλιου-Ποσειδώνα μπορούν να δημιουργήσουν μια περίοδο δημιουργικότητας και συμπόνιας, αλλά μπορούν επίσης να φέρουν μια εποχή έλλειψης σαφήνειας σε πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων, της καριέρας ή άλλων θεμάτων. Όταν ο Ποσειδώνας εγκαταλείψει τους Ιχθύες, η σαφήνεια που σας έλειπε επιστρέφει και θα μπορείτε να πάρετε τις αποφάσεις που χρειάζεστε για να προχωρήσετε μπροστά.

Παρθένος

Παρθένοι, με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα να αποχωρούν από το προσκήνιο, η σαφήνεια και ένας νέος σκοπός αναδύονται, καθώς η ζωή βελτιώνεται σημαντικά για εσένα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας διέρχονταν και οι δύο από τον έβδομο οίκο σας, που αφορά τους άλλους ή τους συντρόφους. Οι «σύντροφοι» μπορεί να αναφέρονται στον γάμο, τις σχέσεις, τις επαγγελματικές συνεργασίες ή τους ανθρώπους με τους οποίους συναλλάσσεστε σε καθημερινή βάση. Τα τελευταία αρκετά χρόνια (ή και περισσότερο), έχετε περάσει δυσκολίες στις σχέσεις σας με τους άλλους.

Ο Κρόνος σε αντίθεση με τον Ήλιο σας μπορεί να αντιπροσωπεύει το τέλος μιας σχέσης ή μια δύσκολη περίοδο με έναν σύντροφο. Οι διελεύσεις Ήλιου-Κρόνου υποδηλώνουν πολλή σκληρή δουλειά, αλλά τελικά έρχεται η ανταμοιβή. Ο Ποσειδώνας στον έβδομο οίκο σας συνδέεται συνήθως με μπερδεμένες σχέσεις, έλλειψη σαφήνειας και, σε ακραίες περιπτώσεις, παραπλανητικά συναισθήματα για τις σχέσεις ή ακόμα και εξαπάτηση.

Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας εισέρχονται στον όγδοο οίκο σας, που αφορά τα χρήματα των άλλων, τα χρέη και τον τρόπο που νιώθετε μέσα στις σχέσεις. Μερικές φορές μπορεί να υπάρξει μια κληρονομιά κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου. Καθώς το ζώδιο του Κριού δεν επηρεάζει αρνητικά την Παρθένο, θα νιώσετε τεράστια ανακούφιση και θα προχωρήσετε σε καλύτερα πράγματα με λιγότερα εμπόδια μετά τον Ιανουάριο!

Δίδυμος

Δίδυμοι, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας διέρχονταν από τον 10ο οίκο σας, που αφορά την καριέρα. Ο Κρόνος βρίσκεται στον 10ο οίκο σας από το 2023 και ο Ποσειδώνας από το 2012. Ο Κρόνος στον 10ο οίκο συνδέεται συνήθως με πολλή σκληρή δουλειά στον επαγγελματικό τομέα. Αν και δεν είναι απαραίτητα κακό, μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις και εμπόδια στην επιτυχία, ανάλογα με τις υπόλοιπες όψεις που σχηματίζει.

Ο Ποσειδώνας στον 10ο οίκο μπορεί να δημιουργήσει επαγγελματική σύγχυση και έλλειψη σαφήνειας, ενώ μερικές φορές αυτή η ενέργεια μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη σας. Στη χειρότερη περίπτωση, ο Ποσειδώνας μπορεί να επιφέρει μια πτώση στην καριέρα, αλλά δεν είναι πάντα τόσο δραματικό. Ωστόσο, γενικά σχετίζεται με έλλειψη κατεύθυνσης στην καριέρα σας ή με την παραμονή σε μια εργασία που δεν σας ικανοποιεί.

Όταν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας εγκαταλείψουν τους Ιχθύες, η ζωή βελτιώνεται κατά πολύ, καθώς όλα αυτά αλλάζουν και η σαφήνεια επιστρέφει. Όταν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας περάσουν στον Κριό, αφήνουν τον 10ο οίκο σας και εισέρχονται στον 11ο οίκο των φιλιών, και ο Κριός είναι ευνοϊκό ζώδιο για τους Διδύμους. Αυτοί οι πλανήτες στον Κριό δημιουργούν μια θετική όψη με τον Ήλιο σας. Οι διελεύσεις Ήλιου-Ποσειδώνα υποδηλώνουν μια ευχάριστη, δημιουργική και δυνητικά πνευματική περίοδο, ενώ οι διελεύσεις Ήλιου-Κρόνου είναι ενδεικτικές σταθερότητας, κάνοντας τη ζωή συνολικά πολύ καλύτερη για πολύ καιρό. Κάντε υπομονή, σχεδόν φτάσατε!