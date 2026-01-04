Νέα Σμύρνη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών – Εξετάζεται και το σενάριο του εμπρησμού

Σύνοψη από το

  • Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στην πλατεία Ηρώων Κύπρου, στη Νέα Σμύρνη.
  • Στο τραπέζι βρίσκεται και το σενάριο του εμπρησμού, με τους αρμόδιους να συλλέγουν υπολείμματα και υλικό, αν και δεν αποκλείεται η πυρκαγιά να ξέσπασε και έπειτα από κάποιο βραχυκύκλωμα.
  • Οι υλικές ζημιές που υπέστη ο χώρος είναι μεγάλες, με τους περίοικους να ξυπνούν από τους δυνατούς θορύβους. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στην πλατεία Ηρώων Κύπρου, στη Νέα Σμύρνη.

Στο τραπέζι, σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, βρίσκεται και το σενάριο του εμπρησμού, με τους αρμόδιους να συλλέγουν υπολείμματα και υλικό που έμειναν «πίσω» μετά τη φωτιά.

Βέβαια, δεν αποκλείεται η πυρκαγιά να ξέσπασε και έπειτα από κάποιο βραχυκύκλωμα καθώς το κατάστημα διέθετε έντονο φωτισμό.

Οι υλικές ζημιές που υπέστη ο χώρος είναι μεγάλες.

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών

Οι περίοικοι ξύπνησαν μέσα στη νύχτα από τους δυνατούς θορύβους που άκουγαν καθώς έσπαγε η τζαμαρία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν από τη φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

 

 

09:55 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

