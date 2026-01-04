Νέα Σμύρνη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών – Εξετάζεται και το σενάριο του εμπρησμού

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στην πλατεία Ηρώων Κύπρου, στη Νέα Σμύρνη.

Στο τραπέζι, σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, βρίσκεται και το σενάριο του εμπρησμού, με τους αρμόδιους να συλλέγουν υπολείμματα και υλικό που έμειναν «πίσω» μετά τη φωτιά.

Βέβαια, δεν αποκλείεται η πυρκαγιά να ξέσπασε και έπειτα από κάποιο βραχυκύκλωμα καθώς το κατάστημα διέθετε έντονο φωτισμό.

Οι υλικές ζημιές που υπέστη ο χώρος είναι μεγάλες.

Οι περίοικοι ξύπνησαν μέσα στη νύχτα από τους δυνατούς θορύβους που άκουγαν καθώς έσπαγε η τζαμαρία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν από τη φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.