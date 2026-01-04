Ελβετία: «Η έξοδος κινδύνου ήταν πάντα κλειδωμένη» ισχυρίζεται μπάρμαν εν μέσω έρευνας για τη θανατηφόρα φωτιά στο μπαρ «Le Constellation»

Το BBC Verify επαλήθευσε δύο φωτογραφίες που δείχνουν αναμμένα βεγγαλικά κολλημένα σε μπουκάλια μέσα στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Le Constellation.

Ποινική έρευνα ξεκίνησε χθες εναντίον των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας μετά τη θανατηφόρα φωτιά την Πρωτοχρονιά, εν μέσω ισχυρισμών ότι μια έξοδος κινδύνου στον χώρο ήταν «πάντα κλειδωμένη».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Ζακ Μορέτι, 49 ετών, και η σύζυγός του Τζέσικα, 40 ετών, ερευνώνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη και εμπρησμό, έπειτα από την τραγωδία που μετρά 40 νεκρούς και 119 τραυματίες.

Η πυρκαγιά στο Le Constellation στο αλπικό θέρετρο Crans-Montana ξέσπασε στο υπόγειο μπαρ του χώρου, όταν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας έβαλαν φωτιά σε μια οροφή καλυμμένη με μονωτικό αφρό.

constellation ελβετία μπαρ ιδιοκτήτες
Ο κ. Moretti και η σύζυγός του Jessica, οι οποίοι άνοιξαν το μπαρ Le Constellation το 2015

Σοκαριστικά βίντεο έδειχναν τους θαμώνες, πολλοί από τους οποίους ήταν έφηβοι, να συνεχίζουν το πάρτι καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν στην οροφή, χάνοντας κρίσιμα δευτερόλεπτα κατά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει.

Ο χώρος χαρακτηρίστηκε «παγίδα θανάτου» αφότου αποκαλύφθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι ανέβηκαν στριμωγμένα μια στενή σκάλα για να ξεφύγουν από τις φλόγες και τον τοξικό καπνό στο υπόγειο.

Αλλά σε μια σημαντική εξέλιξη, χθες δημοσιεύθηκε ο ισχυρισμός από μπάρμαν ότι υπήρχε μια άλλη πιθανή οδός διαφυγής μέσω μιας εξόδου κινδύνου μέσα στο υπόγειο – αλλά ήταν πάντα κλειδωμένη.

Ο Αντρέα, 31 ετών, μπάρμαν που εργάζεται αλλού στο θέρετρο αλλά ήταν θαμώνας στο Le Constellation, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Υπήρχε μια είσοδος που χρησίμευε και ως έξοδος. Και υπήρχε μια έξοδος κινδύνου. Αλλά όποτε ήμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη».

«Όλοι στην πόλη ήξεραν ότι τα πράγματα ήταν αναπόφευκτο να πάνε στραβά τελικά κάποια στιγμή» σημείωσε.

«Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε. Οι περισσότεροι ανέβαιναν στην ταράτσα για να καπνίσουν. Το δωμάτιο καπνιστών χρησιμοποιούνταν ως ένα είδος αποθήκης. Υπήρχε ένας καναπές μέσα μπροστά από την πόρτα, και απ’ έξω ήταν πεταμένα αντικείμενα που είχαν απορριφθεί απρόσεκτα» περιγράφει.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Γκριγκόρι, ο οποίος κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά, και του οποίου ο φίλος είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους, είπε: «Υπάρχει μια άλλη έξοδος, αλλά νομίζω ότι την κλείδωναν επειδή κάποιοι έφευγαν χωρίς να πληρώσουν».

 

